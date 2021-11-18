Американские флаги сожгли на демонстрациях в Греции

В Афинах и Салониках участники демонстраций, которые провели в 48-ю годовщину восстания против хунты «черных полковников», сожгли американские флаги, сообщают информационные агентства.

Греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967–1974 годах, и традиционно в годовщину восстания студенты днем приходят к посольству США с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация. Сожжение американского флага также происходит каждый год, передает РИА «Новости».

В Афинах участники акции прошли перед посольством США, скандируя антиамериканские лозунги: «Вон США, вон НАТО и их базы», «Ни земли, ни воды американцам и НАТО», «Американцы – убийцы народов». Полиция оцепила здание, перекрыла все подступы к нему. Колонна Компартии Греции остановилась перед посольством и сожгла американский флаг. Кроме того, американский флаг сожгли и участники демонстрации в Салониках. Официальных данных о количестве участников пока нет, но американское посольство накануне сообщало, что ожидает от 10 тыс. до 20 тыс. человек.

Министр защиты граждан Панайотис Теодорикакос заявил, что демонстрации прошли мирно, но СМИ сообщают о беспорядках в Салониках – там, по данным греческого общественного телевидения ERT, полицейских забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, передает ТАСС.

Напомним, летом участники акции протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы также сожгли американский флаг в Салониках. Демонстранты выступили «против недопустимого империалистического вмешательства» США.