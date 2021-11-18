 

FAZ – страны ЕС поддержали проект общей оборонной стратегии и создания сил быстрого реагирования

18.11.2021, 5:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проект новой оборонной стратегии ЕС под названием «Стратегический компас», представленный главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, получил широкую поддержку среди стран-членов, пишет Frankfurter Allgemeine. Как заявил Боррель, документ позволит странам эффективнее реагировать на «гибридные угрозы». Однако консенсуса по всем пунктам достичь так и не удалось: Польша и Литва опасаются, что создание сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. человек может нанести ущерб оборонному сотрудничеству в рамках НАТО.


Reuters

Проект новой оборонной стратегии ЕС встретил положительный отклик среди министров иностранных дел и обороны ЕС. По итогам совместного заседания Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «государства-члены в целом поддержали подход», представленный им впервые на прошлой неделе. По словам Борреля, в будущем ЕС должен быть в состоянии «дать ответ на гибридные угрозы». В качестве примера одной из таких угроз Боррель привёл кризис на границе с Белоруссией, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Дипломаты подтвердили, что представители многих стран — членов ЕС назвали проект «хорошей или очень хорошей основой для дальнейших обсуждений» документа под названием «Стратегический компас», подготовка которого должна быть завершена к марту следующего года. Лишь Польша и Литва выразили сомнения относительно идеи создания сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. человек для решения оперативных задач. Их представители вновь подчеркнули, что подразделение, создаваемое на основе существующих боевых групп и призванное собираться лишь для переброски в определённые горячие точки, не должно функционировать в ущерб НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил планы стран ЕС. Столтенберг отметил, что в ответ на вторжение в Крым* НАТО «утроило свои силы быстрого реагирования до 45 тысяч солдат».

Столтенберг дал понять, что НАТО ожидает от европейцев в первую очередь увеличения расходов на оборону и восполнения пробелов в оборонном потенциале Североатлантического альянса 80% процентов общих оборонных расходов НАТО покрывают страны, не входящие в ЕС. Боррель, с другой стороны, отметил, что речь идёт не о «дублировании» структур, а об усилении европейцев в составе НАТО. Во вторник страны — члены ЕС объявили о ещё 14 проектах по наращиванию военного потенциала.

Германию на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС представлял лишь министр иностранных дел Хайко Маас. Министр обороны Аннегрет Крам-Карренбауэр, представительница ХДС, решила отказаться от поездки в связи с тем, что переговоры между СДПГ, зелёными и СвДП близятся к завершению. Кроме того, пожелания германской стороны были настолько подробно представлены в статье Борреля, что личное участие не являлось необходимостью. На встрече министров обороны её представлял высокопоставленный чиновник. Крамп-Карренбауэр при этом сыграла ключевую роль в подготовке этого процесса, пишет Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / «Поднялись из могил, чтобы проголосовать» — Fox News рассказал о подтасовках на выборах в США

02.06 / Российский рынок акций открылся ростом

10.07 / До 120 тыс. грн в день. В Киеве задержали инспекторов налоговой, которые систематически брали взятки

17.11 / В четырех областях Украины проведут повторные местные выборы – ЦИК

06.11 / “Отошла после синьки?”, “Шатает немного, берегите печенку”. Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке

08.10 / Сообщение о минировании аэропорта Омска в день госпитализации Навального поступило из Германии

30.08 / Месси дебютировал в составе ПСЖ. Вышел на замену и ни разу не пробил по воротам

22.10 / Назван простой способ определить пациента с коронавирусом

19.11 / Бразильский президент опубликовал похвалу Путина в свой адрес

17.09 / МЧС назвало вероятную причину пожара в наркоклинике в Красноярске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика