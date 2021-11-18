Мнение: О самом главном секрете русских антиваксеров



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Эта заметка «два в одном» будет.

Но сначала вот о чём. Не замечали ли вы, что именно антиваксерские посты не просто регулярно выходят в топ #ЖЖ, но ещё и «зависают» там надолго? Что всякий домысел о вреде вакцин от CoVID-19 и высокой смертности из-за них, а не из-за упорного нежелания сограждан прививаться в надежде на русский «авось», может торчать на первых строках рейтинга записей часами. Что ещё дольше там пребывают возмущённые вопли антиваксеров по поводу «фашизма» и «сегрегации» в связи с QR-кодами для переболевших и привитых.

Так вот, разве это всё спроста?

Тут один запутинский мой подписчик с Фейсбука обратил внимание, что антиваксеры из разных городов России в своих коллективных обращениях к Президенту единодушно заявляют о неконституционности вводимых антиковидных ограничительных мер. И все, как под копирку, первым делом говорят о «подрыве государственности и целостности страны, дестабилизации обстановки и создании напряжённости во всех сферах жизни». Но какая связь между нежеланием прививаться от опасной болезни и целостностью страны? Логика в этом предупреждении появляется, когда понимаешь в чьих интересах антиваксеры действуют. И это явно не в интересах России, которая по вакцинации уже опустилась на 98 место в мире.

Быть может, всё это и совпадение. Но всё же тут прослеживается некая единая организация – не обязательно формальная, возможно, идейная. Но не исключено, что кто-то и за денежку работает.

Теперь второе. Одна внимательная и немного занудная дама, что называется, по полочкам разложила разные типы акций протеста против QR-кодов, обязательной вакцинации и “сегрегации” в 2021 году. Это важно, потому разные типы акций имеют разный вес: митинг или народный сход (как его называют, чтобы избежать мыслей о неприятном) на 300-500 человек – не то же самое, что формально разрешённый одиночный пикет.

Итак:

1) По количеству массовых акций лидирует Урал.

2) По количеству пикетов – Сибирь, в основном – Новосибирск.

3) Обратите внимание на 8 записей видеообращений к президенту на Северо-Западе. Это не челобитные, а жёсткие требования – но при этом их озвучивает небольшая группа, читающая всё с листа. Их популярность в данном регионе не случайна – это все Шиес. Именно тогда и там эта форма распространилась.

4) #Москва выступает слабо. Попытка митинга 26 июля была жестко подавлена и сейчас тишина, которая была нарушена разве что пикетами Левого фронта. Из центральных регионов на #протест осмеливаются Брянск, Воронеж и Орел.

Но если посмотреть объективно, количество протестных акций оффлайн, особенно массовых, можно по пальцам пересчитать. И это на 146-миллионную Россию. Ей-ей, «за Навального» и то больше людей выходило.

То есть, российские антиваксеры сильны только в войнах на диване. Что-то такое высказать власти «в реале» – у них кишка тонка.

Вообще-то, за рубежом уже выходили исследования, доказывающие, что противники вакцинации от CoVID-19 – это люди с пониженной социальной ответственностью пониженными против среднего умственными способностями. И формальные «корочки» тут ни при чём: их наличие доказывает лишь то, что в #СССР – а большинство топовых российских антиваксеров получали дипломы ещё с серпом и молотом на обложке, – старались вытянуть «на троечки» всех, кого только возможно. И прекрасно это всё иллюстрирует совсем свежая история, когда black humor post об аномально высокой смертности после вакцинации в Канаде с указанием на то, что «половина умерших через сутки вышла из морга и требовала от прохожих свежих мозгов», тоже завис в топе русскоязычного ЖЖ.

То есть получается, что русские антиваксеры – одновременно и недоумки, и тру́сы? И именно в сочетании безмерной глупости с редкой трусостью – весь секрет их активности?

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