Мнение: В Средиземном море разбился британский F-35

В Средиземном море во время плановых полетов с авианосца "Куин Элизабет" разбился британский истребитель F-35

Пилот успел катапультировать и выжил – его смогли выловить из воды и доставить на авианосец.

Информацию о потере подтвердило министерство обороны Британии. Начато официальное расследование. Ущерб оценивается в 100-120 млн. фунтов.

В СМИ циркулирует 2 версии – ошибка пилотирования и технические неполадки (которые сопровождают F-35 на всем протяжении жизненного пути машин этого типа).

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