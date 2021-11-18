 

Мнение: В Средиземном море разбился британский F-35

18.11.2021, 4:56, Разное
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В Средиземном море во время плановых полетов с авианосца "Куин Элизабет" разбился британский истребитель F-35
Пилот успел катапультировать и выжил – его смогли выловить из воды и доставить на авианосец.
Информацию о потере подтвердило министерство обороны Британии. Начато официальное расследование. Ущерб оценивается в 100-120 млн. фунтов.
В СМИ циркулирует 2 версии – ошибка пилотирования и технические неполадки (которые сопровождают F-35 на всем протяжении жизненного пути машин этого типа).

Источник: Colonel Cassad



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