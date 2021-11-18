Что происходит в домах, в которых выращивают фиалки: позитивные и негативные приметы

Фиалки – нежные и изящные цветы, украшающие многие дома. С этими растениями, требующими бережного отношения и заботы, связаны народные приметы, которые не повредит запомнить их владельцам. Наши предки верили в то, что фиалка может приносить людям и пользу, и вред.

Позитивные приметы

С цветением фиалки связана позитивная примета. Цветущее растение обладает способностью сглаживать семейные конфликты. Если между домочадцами существует разлад, этот цветок поможет им разрешить противоречие. В отношениях членов семьи воцарится гармония, в доме снизится накал страстей.

Если владельцы ухаживают за растениями правильно, примета сулит им улучшение материального положения. Чтобы деньги в доме не заканчивались, рекомендуется закопать несколько монет в грунт с фиалкой. Если верить примете, эти монеты послужат магнитом, который будет привлекать прибыль.

Кухня и веранда – оптимальное место для размещения цветов. В этом случае примета обещает, что в дом придет счастье. Покупать растение можно только у людей, с которыми владельцы дома знакомы. Чтобы в семье был мир, важно сажать цветок в добром расположении духа.

Не нужно огорчаться, когда фиалка погибает. Примета утверждает, что погибшее растение впитывает негативную энергию, которая могла бы навредить членам семьи. Также эти цветы, погибая, забирают болезнь своих владельцев.

Не ставьте в спальне, не покупайте у незнакомцев

С фиалками связаны не только позитивные, но и негативные приметы. К примеру, категорически не рекомендуется ставить это растение в спальню. Наши предки верили в то, что по ночам цветок способен впитывать в себя жизненные силы людей.

К этой примете стоит прислушаться, так как в ночное время суток фиалка выделяет не кислород, а углекислый газ, оказывающий отрицательное воздействие на человека. Из-за этого люди могут просыпаться с головной болью. Чтобы избежать этого, достаточно отказаться от размещения цветка в спальне.

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Покупать растение у незнакомых людей также категорически не рекомендуется. Примета утверждает, что такое приобретение приведет к тому, что у членов семьи постоянно будет плохое настроение. Владельцы жилья вскоре начнут отмечать, что в их жизни настали трудные времена. По этой же причине не рекомендуется сажать цветок, находясь в дурном расположении духа.

Незамужним девушкам

Существует примета, согласно которой одинокой девушке не стоит держать фиалки в своем доме. Конечно же, если она планирует в будущем создавать семью, рожать детей. Считается, что это растение способно отрицательно влиять на то, как складывается личная жизнь. Однако на эту примету можно не обращать внимания, если речь идет о розовых и красных цветах.

Замечательно, когда одинокая девушка получает фиалку в дар от женщины, которая состоит в счастливом браке. Примета утверждает, что это к скорому замужеству, созданию крепкой семьи.

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Женщинам

Существует примета, которая не рекомендует держать в доме фиалки женщинам, которые состоят в браке. Считается, что это растение обладает способностью «выгонять» мужчин.

Это объясняется тем, что в цветке преобладает женская энергетика, которая пагубно влияет на представителей сильного пола, вынуждает их к тому, чтобы покинуть дом.

Цвет имеет значение

Существуют и разнообразные народные приметы, которые связаны с цветом фиалки:

Красный. Это растение обладает способностью улучшать материальное положение владельцев жилья. Считается, что оно превращается в настоящий магнит для денег. Если красная фиалка цветет в доме одинокой женщины, ее владелицу ждет страстная любовь. Фиолетовый. Этот цветок принесет пользу тем, кто заботится о своем духовном росте и развитии. Бытует мнение, что он способен развивать дар предвидения и интуицию. Примета не рекомендует держать его в детской комнате. Голубой. Такие фиалки помогают справиться с депрессией и скукой, развивают творческие способности. Белый. Это растение способно очищать пространство от любой негативной энергетики. У домочадцев не будет причин для ссор и конфликтов, исчезнут дурные мысли. Белые фиалки славятся своим свойством облегчать душевные страдания. Розовый. Такие фиалки помогают одиноким девушкам обрести свое счастье. Цветы подталкивают их к тому, чтобы более активно искать любовь. Также они наделены способностью поднимать настроение.