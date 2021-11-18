МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии

В МИД РФ представили дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД РФ решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», – цитирует заявление российского дипведомства ТАСС.

Отмечается, что в последнее время позиция РФ и ее роль в подходах к проведению министерской встречи в «нормандском формате» искажены.

Ранее сообщалось, что главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Сейчас стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.