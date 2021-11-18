Медведев предложил Сидякину возглавить Центральный исполком «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Александру Сидякину возглавить Центральный исполком «Единой России». Медведев отметил, что на позиции руководителя должен быть человек деятельный, подготовленный.

«Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения Съезда партии – там будет принято окончательное решение. Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую «Единая Россия» проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь. Это касается и исполнения конкретных решений, и выполнения народной программы, с которой наша партия победила на выборах. У вас сегодня день рождения. И если такое назначение происходит в день рождения, то это удвоит вашу энергию», – приводятся его слова на сайте партии.

В свою очередь Александр Сидякин отметил, что руководство Центральным исполкомом «Единой России» – это вызов.

«Но работы я не боюсь. Партия для меня родная. Я был членом Президиума Генсовета, занимался проблемами ЖКХ. Понятные мне люди, задачи амбициозные. Единая РФ выиграла выборы с хорошим результатом. Но как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу», – подчеркнул он.

Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 года в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году закончил Тверской государственный университет. После окончания университета долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

С 2006 по 2009 годы занимал различные должности на промышленных предприятиях. С 2009 по 2011 годы – секретарь движения Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения ФНПР. Защищал права и интересы трудящихся.

В 2011 году был избран депутатом Госдумы от «Единой России», занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Повторно избрался в нижнюю палату парламента в 2016 году, став первым заместителем главы комитета жилищной политики и жилищно-коммунальному хозяйству. Был членом Генерального совета «Единой России», а также координатором партпроекта «Школа грамотного потребителя». Возглавлял рабочую группу Президиума генсовета партии по защите прав дольщиков. В 2018 году назначен на должность руководителя администрации главы Республики Башкортостан. Член «Единой России» с 2017 года.