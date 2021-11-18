Мнение: Этично ли брать деньги

Друзья, давайте разберемся вот с каким вопросом.

Этично ли брать у партнера деньги. Скажем, очень большие деньги.

Не просто подарки, совместные поездки, а серьезные финансовые вложения.

Если вы берете у человека крупную сумму денег или дорогое имущество, вы остаетесь ему должны.

Даже если это подарок, юридически вы ничего не должны, но фактический долг у вас остается.

С точки зрения поля – да.

Просто так бросить человека, который многое вам дал, вы не можете, отказать ему в поддержке, когда он будет нуждаться – нет.

Это тот самый долг, который платежом красен.

Причем это может быть как этическое нарушение, так и экологическое. Второе намного хуже.

Другое дело – супруг. Пока вы вместе, тем более вместе растите детей, все подарки достаточно условны, потому что все – общее.

Но как только вы отделились от супруга, воспользовавшись тем, что юридически подаренное принадлежит вам, вы должны ему какую-то компенсацию.

“Вы отделились” – это значит инициатива ваша. Вы инициатор и виновник разрыва. Главное – виновник. Но если оба хороши, важен инициатор.

Закон поля таков, что если кто-то сам обрывает связь, второй ему не должен за его вложения ничего, даже если эти вложения были очень большими. То есть если вас бросили, вы фактически избавлены от обязанности возвращать неюридические долги. Юридические вернуть должны.

А вот если вы сами бросили человека, у вас может быть очень большой хвост из-за перекоса вложений со стороны вашего партнера.

Это очень опасно.

Такие долги лучше отдавать. Компенсация может быть и не материальная, но она должна быть.

Это первое.

Теперь перейдем ко второму.

Нормально ли, когда женщины живут за счет мужчин и катаются как сыр в масле?

С точки зрения поля это нормально, если мужчина вкладывается не под щипцами, а спонтанно.

С точки зрения их личного развития это может быть плохо. То есть для них самих это может быть вредно, потому что жить за чужой счет не полезно.

Полезно иметь собственные ресурсы, прокачивать свои опоры, иметь профессию и собственный заработок.

Но вы должны уметь отделять “хорошо” в смысле пользы для человека и “хорошо” в смысле законов поля.

Для поля это нормально, если один человек живет за счет любящего его другого.

Нормально, пока для этого хватает его КП, то есть все вложения другого спонтанны.

Женщине нормально жить за счет мужчины до того момента, пока она не ответит ему на его щедрость черной неблагодарностью.

В этом случае у нее может получиться косяк и хвост, а это очень помешает ей жить.

У хищников тоже бывают хвосты, однако они умудряются не иметь больших хвостов, как – отдельная тема.

Обычные же женщины часто остаются с хвостами из-за щедрости мужчин.

Мужчины тоже остаются, если женщины были щедрыми и заботливыми, а те ответили черной неблагодарностью.

Вести себя надо экологично, если хочется иметь чистое поле. Это как чистая кредитная история.

Но главное, что вы должны увидеть, это разницу между “вредит себе” и “нарушает законы поля”.

Когда вы нарушаете законы поля, вы непременно вредите себе.

Но не любой вред себе нарушает законы поля. Иногда вы вредите себе, но с точки зрения поля все нормально.

Если вы живете за счет своего Инстаграма, фоточек на фоне того и сего, вы тоже зарабатываете какой-то ерундой, скажем прямо.

Это не профессия. И хорошо бы вам научиться делать что-то, а не просто позировать.

Потому что время Инстаграма скоро пройдет, в интернете будут востребованы профессиональные навыки.

Вы должны позаботиться о своем развитии, но с точки зрения поля и сейчас все в порядке.

Вы востребованы, у вас много подписчиков, рекламодатели сражаются за вашу страничку.

Ваша фигура большая, к ней много внимания, а значит и денег.

Если вы не занимаетесь хайпом, ваша деятельность экологична. Хайп не экологичен, но это отдельная тема.

А так у вас все нормально и отличная ОЗ. Вы – звезда.

И экономика у вас в порядке, если вы хорошо зарабатываете.

А вот в работе у вас – дыра.

Инстазвезда – это не работа.

То же самое касается хищников и хищниц.

Их любят бизнесвумен и бизнесмены. Те, кто умеют зарабатывать деньги, хотят этими деньгами с ними делиться.

Потому что они очень классные и востребованны для личной жизни.

Они – большие фигуры для больших фигур на рынке ценных бумаг или на нефтяном рынке.

Нельзя запретить делиться деньгами с близкими и любимыми! Это право человека и те, с кем он делится, автоматически защищены, они в красном поле.

Кстати, некоторые большие фигуры тоже мало работают, а просто перекладывают свои деньги туда-сюда.

Тем не менее они занимают выгодную и влиятельную позицию в денежном потоке и имеют с этого куш.

А хищники имеют куш с тех, кто имеет куш.

И это их доля в капитале, до того момента, пока большие фигуры делятся с ними спонтанно и от души.

Не просто добровольно, а еще и с удовольствием делятся.

Как только деньги начинают извлекаться манипуляциями, давлениями, мошенничеством, они нарушают законы поля. А последнее и вовсе выходит из поля правового, то есть из самых широких границ дозволенного.

Законы поля – это законы границ, законы деления территории, законы разрезания общественного пирога.

Нарушать законы поля – намного вредней, чем просто жить праздно и пользоваться халявой.

Халява – тоже не очень хорошо, не полезно для человека, но пока это вписывается в правила поля, это ненаказуемо.

А вписывается это, пока халяву вам дают спонтанно, не под вашим давлением и манипуляциями, в обмен на удовольствие.

А как только вы нарушаете законы поля, следуют наказания.

Как наказывает поле за щипцы?

Как наказывает за сливы?

А как за косяки?

Сможете сами описать?