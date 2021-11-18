АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса по продаже “Большевика”

“Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов. Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения”, – говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что в настоящее время “ожидаются ответы на отправленные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона” по продаже пакета акций “Большевика”.

2 ноября АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО “Первый киевский машиностроительный завод”.

По данным YouControl, ООО “Дженерал Коммерс” зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс грн, руководитель – Игорь Хижняк.

Контекст:

Завод “Большевик” был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО “Первый киевский машиностроительный завод”. В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро “Шулявская”.

Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. ФГИ Украины 27 октября продал АО “Первый киевский машиностроительный завод” (ранее – завод “Большевик”) за 1,429 млрд грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн), отметили в АМКУ.

О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел “отличный актив”.

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена “на высоком уровне”.

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании “А Девелопмент” и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

—