 

Ангела Меркель вновь созвонилась с Александром Лукашенко

18.11.2021, 4:08, Разное
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Политики обсудили гуманитарную помощь беженцам.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела второй за три дня разговор с Александром Лукашенко, которого ЦИК Беларуси назвал победителем президентских выборов 2020 года. Политики обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Пресс-служба правительства уточнила, что во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер Германии подчеркнула необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможность возвращения пострадавших людей.

Первым об очередной беседе Меркель и Лукашенко сообщила белорусская сторона.

«Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Договорились президент Беларуси и и.о. канцлера Германии о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем», — говорится на сайте президента Беларуси.

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До этого Меркель и Лукашенко разговаривали по телефону 15 ноября. Они также обсудили происходящее на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах и договорились о дальнейших контактах по ситуации.

Ситуация с беженцами, которые прилетели в Минск для того, чтобы в дальнейшем попасть в страны Евросоюза, на белорусско-польской границе обострилась в начале ноября. 8 числа тысячи выходцев из Ирака, Сирии и Йемена двинулись в сторону польской границы в сопровождении вооруженных силовиков в камуфляже. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын тогда заявил, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу». Сегодня сотни беженцев из Ирака, Сирии и Йемена, оказавшиеся в Беларуси, покинули палаточный лагерь и подошли к погранпереходу Брузги — Кузница.

Источник: Новая газета



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