Челябинец повредил чужой автомобиль, пытаясь отомстить бывшей подруге

Житель Копейска Челябинской области в приступе гнева повредил чужой автомобиль, мужчина хотел разбить машину бывшей знакомой, но ошибся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Молодой человек посчитал автомобиль собственностью его бывшей знакомой, с которой ранее у него произошел конфликт. Увидев машину, он не справился с эмоциями и умышленно повредил капот автомобиля. Позже он понял, что ошибся», – сообщили Ura.ru в МВД.

Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей. Максимальное возможное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что уральский фитнес-тренер решил вернуть все деньги, потраченные на бывшую возлюбленную, сумма иска составила 625 тыс. рублей.