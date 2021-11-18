 

Челябинец повредил чужой автомобиль, пытаясь отомстить бывшей подруге

18.11.2021, 3:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖитель Копейска Челябинской области в приступе гнева повредил чужой автомобиль, мужчина хотел разбить машину бывшей знакомой, но ошибся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Молодой человек посчитал автомобиль собственностью его бывшей знакомой, с которой ранее у него произошел конфликт. Увидев машину, он не справился с эмоциями и умышленно повредил капот автомобиля. Позже он понял, что ошибся», – сообщили Ura.ru в МВД.

Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей. Максимальное возможное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что уральский фитнес-тренер решил вернуть все деньги, потраченные на бывшую возлюбленную, сумма иска составила 625 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Эксперт: Сортирный уклон Навального рассчитан на подростковое сознание

28.03 / Путин рассказал, как перенес прививку от COVID

17.07 / Обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира нашли мертвым в больнице

29.10 / Патриарх Кирилл вышел из карантина

20.11 / Захваченных в Тбилиси заложников освободили

28.05 / ИКАО начала расследование экстренной посадки борта Ryanair в Минске

14.06 / «Дождь» исключили из кремлевского пула

18.06 / СНБО ввел санкции еще против 12 криминальных авторитетов – Зеленский

29.09 / В Украине сделали почти 12,5 млн прививок от коронавируса

13.01 / Израиль нанес авиаудары по Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика