Мнение: Письмо: “На крючке рыбака”

Для самостоятельного разбора.

vinnyandco

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Больше спасибо за Ваш труд. Читаю Вас очень давно, учусь. Очень надеюсь на разбор.

Это история о том, как я попала на крючок рыбака (как мне кажется), и как пытаюсь теперь с него соскочить.

Он подошёл ко мне вечером в кафе рядом с моим домом. Я сидела там уставшая с бокалом вина после дня учёбы (я сейчас получаю третье высшее образование, связанное с думя предыдущими). Сначала он наблюдал за мной, потом улыбнулся. Я тоже. Потом подошёл и предложил составить ему компанию за ужином где-нибудь в другом месте. Я не могла так быстро сориентироваться, и поэтому просто предложила ему присесть рядом. Он присел, взял вино. Выяснилось, что он иностранец, как и я родом из восточной Европы, (но из другой страны), и как и я, живёт сейчас в одной из европейских столиц. Здесь в командировке. Очень быстро речь зашла о Достоевском, а потом и о других писателях и любимых книгах, которые у нас совпали (он свои назвал первым, а значит, не подстраивался). В этот момент я уже поняла, что пойду с ним ужинать, мне было интересно. Потом мы ещё поболтали и обнаружили ещё кучу совпадений. Затем он хотел расплатиться и я стала искать глазами официанта, а он сказал: «Не смотри. Я буду смотреть». С акцентом на «Я». После этого я уже почти в него влюбилась. ) Мы пошли на террасу. Еды уже нигде не предлагалось в этот час, и он просто взял бутылку вина.

Мы пили вино, говорили о наших бабушках и дедушках ( в какой то момент он сказал, что с девушками в городе, где он живёт, не поговоришь о бабушках, и вообще ни о чём, поэтому он встречается с ними несколько раз и всё), о книгах, и много о чём ещё, шутили, или просто молчали и смотрели друг на друга. И дальше понеслось, закружило в каком-то вальсе. Случайно попали на гейскую свадьбу, где он поучавствовал в драке – бросился разнимать двух дерущихся здоровяков и разнял таки, познакомились с одной влюблённой парой и подружились с ней. Пошли с ними среди ночи на танцы и танцевали до утра. В ночном клубе люди, проходящие мимо, говорили нам комплименты, жестами показывали, как им нравится наша пара, несколько парней остановились, чтобы сказать ему, какая я красивая и как ему повезло со мной. Я это объясняю тем, что, наверное, я светилась от счастья, думаю, люди реагировали на это. Он ни разу не посмотрел на других женщин, предупреждал все мои желания, заботился в каждой мелочи, оберегал, до смешного – провожал до и встречал из туалета в клубе, как бы чего не случилось. В какой-то момент кто-то спросил женаты ли мы, и он тут же встал на одно колено и надел мне на палец табличку со словом «зарезервировано» и номером столика 21. Посмеялись. А потом сказал, что женитьба по сути и есть резервация. И добавил, что если когда нибудь он сделает мне предложение, то это будет 21 числа, по номеру столика. Трёп, конечно, но приятно.

Он был ласков, нежен, заботлив, уважителен, внимателен, и я была с ним точно такой же. Восхищалась им. Была искренней, но не душа на распашку. Он даже сказал потом, «ты вся окутана тайной, и у меня не получается пока тебя раскусить». А ещё мы много смеялись. На следующий день, я привела его в закрытый интеллектуальный салон к моим друзьям, где он тут же стал вести себя так, чтобы все видели, что он мой мужчина. Сначала к нему отнеслись с любопытством, но настороженно, но очень быстро он развернул к себе всех, и я до сих пор слышу о нём восторженные отзывы, когда встречаю друзей. Потом мы гуляли, курили кальян, он носил меня на руках, даже немного повыли на луну.

И всё было так легко…

Его значимость для себя я отрефлексировала очень быстро, понимала, что подпадаю под шарм этого мужчины с бешенной скоростью, не могла налюбоваться им, кайфовала просто от того, что он был рядом. Постоянно ловила себя на мысли о том, какой же он офигенский, и почему-то эта мысль причиняла боль. Это было что-то типа эстетического шока. Дело не в его физической красоте, у меня и раньше бывали красивые, и даже очень красивые мужчины, но он именно офигенский. Это что-то другое, гипноз какой-то. (Даже думала, может, он пнлщик и заякорил меня незаметно)

В нём столько достоинства, уверенности в себе, и в то же время столько теплоты и щедрости.

Что касается ОЗ, она у нас была бы более менее одинаковая, если бы не один фактор: имидж у нас у обоих прокачан (даже незнакомые люди говорили «какая вы красивая пара»), работа – у него больше, так как за свою работу он получает гораздо больше, чем я за свою, я же, в свою очередь, популярна в своей области, обо мне есть статьи в престижных изданиях, может это немного нивелирует разницу. У него есть награда за выдающийся ум, а у меня победы в международных конкурсах. Увлечения, интересная жизнь, друзья, примерно одинакого. Мы оба очень любим читать и у нас похожие вкусы в литературе. Оба говорим на нескольких языках. У обоих несколько высших образований ( у меня больше ). И всё же его ОЗ выше, потому что при прочих равных (+-), он моложе меня. Не знаю насколько, но понимаю, что моложе. Он же вёл себя так, как будто либо не видит, что я старше его, либо, его это абсолютно не волнует.

Мы беспрерывно катали друг другу шары. Ух, какой ты! А ты такаая… !

И так прошло два дня нашего знакомства. Потом вечером второго дня он сказал, что есть только одна вещь, омрачающая этот день, это то, что он завтра уезжает. Мы шли по улице и я просто спонтанно сказала — приезжай снова! Он тут же сказал, что приедет. Сказал: «Мне очень хорошо с тобой. Я приеду, специально, чтобы побыть с тобой. А ты можешь приехать ко мне. Я приеду, потому, что ты мне нравишься. Я приеду потому, что слишком много всего совпало….». И затем мы долго долго целовались у моего подъезда. Разцеплялись, снова кидались друг на друга, и так много раз. Но в отель с ним я не пошла, сказала, что хочу, но не пойду. Потом он ещё несколько раз повторил, что приедет, хотя я ничего не спрашивала, и не тянула, и уж точно не смотрела глазами грустной собачки. (Тогда я чувствовала себя уверенно и стабильно, была готова к любому исходу, никаких ожиданий ещё не появилось. Слабой я стала позже.) Гладил по лицу, просил беречь себя и всё это сохранить

до его приезда. целовал лицо, волосы, прямо таки покрывал поцелуями, и я его тоже.

Усилием воли оторвалась от него физически, потому что это кайф невозможный, и пошла уже вовнутрь, он зашёл за мной и сказал, «я знаю тебя всего два дня, но я буду скучать по тебе». На что я отетила, что уже по нему скучаю.

Утром он уезжал. С вокзала прислал сообщение, здравствуй моя Милая (или любимая, как перевести) и дальше про то, что уже скучает и спасибо за эти два прекрасных дня, и «я чувствовал себя потрясающе рядом с тобой», что всё время улыбается, потому что встретил меня, и надеется скоро увидеть меня снова, на что я тоже ответила всякие приятные вещи, но чуть меньше чем он. Обалдела просто от потока его.

По прибытию он прислал мне фотографию скульптуры на вокзале, где парень держит в объятиях девушку, со словами, что поскольку совпадения между нами похоже не прекращаются, «я никогда раньше не обращал внимание на эту скульптуру, а сейчас она потрясла меня, когда я сошёл с поезда. Она напомнила мне о нас вчера ночью.»

Затем ещё через несколько дней он прислал следующее сообщение: «Я скучаю по тебе, как и предполагал, но немного больше. Ловлю себя на том, что мечтаю о тебе, и это так здорово, потому что каждый раз когда я думаю о тебе, я улыбаюсь. Я бы так хотел держать тебя сейчас в своих объятьях. Целую, моя Милая.»

Затем через какое-то время ещё одно сообщение: «Я начинаю новую книгу, выбрал то-то то-то из русской классики, потому, что думал что она приблизит меня немного к тебе, но вижу, что это не то. Посоветуй мне что-нибудь, что напоминало бы о тебе, чтобы хоть кусочек тебя в ней был.»

Конечно, я ответила, что тоже скучаю, и ещё что-то про то, какой он нереальный, что даже трудно поверить..

На что он ответил, что он реальный и я тоже, и всё это было реальным, что в это трудно поверить, но когда он думает о том, что всё это на самом деле, это так прекрасно. Уточнил ещё раз про книгу.

Затем я написала ему назания двух книг, в которых есть что-то от меня. Спросила, не читал ли уже.

Если бы разговор продолжился, и я бы обязательно спросила что-нибудь про него, или как-то по другому вернула этот шар, но тут разговор неожиданно прервался.

Он пропал. Просто исчез. Через сутки я видела его пару секунд онлайн, а потом и не видела уже больше. Уже 17 дней никаких новостей. Ответа на моё последнее сообщение про книги с вопросом не было.

И для меня это кромешный ад, потому что я ничего не понимаю.

Я делаю всё, чтобы отвлечься. За это время я побывала на нескольких фестивалях, вернисажах, в театре, на концерте, вечеринке, в кафе с друзьями, при этом конечно же я работаю, учусь, делаю упражнения, занималась своим здоровьем (у меня кое-какие проблемы на данный момент) и заставила себя через силу начать новый проект, который раньше бы мне принёс чистейшую радость. Но беда в том, что всё это не отвлекает меня по-настоящему, а скорее кажется натужным, искусственным, ведь я веду себя так, как будто у меня всё хорошо, не показываю никому (вот Вам теперь), а внутри свербит. Я измучалась от этой постоянной борьбы с самой собой. Иногда легче просто поплакать.

Я, конечно, понимаю, что такое долгое отсутствие это конец, Что молчание говорит само за себя. Никогда бы мужчина по-настоящему заинтересованный не пропал бы так надолго, побоялся бы обидеть и потерять.Да и тянуло бы его к общению. А значит, я не нужна этому мужчине, а мне не нужен мужчина, которому я не нужна. Вроде бы всё просто.

Но я болтаюсь на крючке мощного когнитивного диссонанса, никак не могу осознать такой резкий перепад на ровном месте. Никаких щипцов с моей стороны я не вижу. (Ведь щипцы это в закрытые границы, а его границы были открыты для меня. Мне и не нужно было ничего вытягивать, из него и так всё лилось горячим потоком). По крайней мере, до его исчезновения. Но что-то же произошло, что буквально вчера «скучаю-мечтаю», а сегодня даже не захотел ответить на сообщение.

Я не липкая. И собой его вряд ли успела перекормить. Я и не холодная, чтобы отпугнуть. Хотя теперь уже, задним числом, перечитывая разговор, вижу что отвечала немного сдержаннее его.

Конечно, какое-то время я волновалась, не случилось ли что-то с ним, но не стала писать ему потому что, если бы с ним что-то такое случилось, из-за чего он не может писать, то и ответить бы мне он всё равно не смог,

Может и нужно было спросить всё ли в порядке, потому что бывают ещё и несчастия другого рода, но я в это просто не верю, это только в кино герой пропадает, потому что у него что-то случается, в жизни не разу не слышала такой истории.

А вот если он охладел, переключился на кого-то другого, то моё сообщение оказалось было бы для него тягостным. Я просто представила себе, как он вдруг понял, что до этого погорячился, и что де теперь ему делать, а тут моё сообщение, и как ему неловко было бы продолжать со мной разговор, как-то изворачиваться, чтобы меня не обидеть… ужас!

И ещё одна причина, по которой я не пишу — мне кажется, что 9 женщин из 10 написали бы ему в таком случае, некоторые даже стали бы преследовать его. Я же решила своим молчание разорвать ему шаблон, как он разорвал мне своим пропаданием. Правда, он может даже этого не заметить, если ему стало всё равно. А то и порадоваться.

Признаюсь честно, что отслеживала его пояление в онлайн в вотсапе просто, чтобы убедиться, что с ним всё ок (сливала энергию). Он совсем не появлялся. Через неделю я не выдержала и сделала то, от чего в начале удерживалась, нашла его профиль в соцсети. Но его профиль почти полностью закрыт, стоит старая фотография, и никакой информации о том, что с ним происходит. (Тут ещё нужно отметить, что он не предложил мне обменяться профилями, как это делают почти все и всегда. Сначала, я подумала было, что это потому, что он рыбак и не хочет делать банальные вещи, переводить это в плоскость дружеского виртуального общения, но теперь я склоняюсь к мысли, что он что-то прячет, не знаю от кого ). Я так же подумала было, что может быть, он пикапер. Уж больно ловко и быстро он снёс башню. Уж больно идеальное поведение. То, что я смогла нарыть в интернете, не подтвердило мои подозрения, он скорее выглядит романтиком, лириком, а так же человеком, увлечённым своей карьерой. Он мне рассказал так же, что не так давно был три года в отношениях с девушкой. И я видела их фотографию вместе, очень трогательную.

Зря я это сделала, конечно, Потому что всё, что я нашла, только подтвердило мне, какой он офигенский. Но позавчера, то есть две недели спустя после последнего сообщения, он наконец мелькнул в онлайн, а значит жив. С этого момента я перестала отслеживать и больше ничего не смотрю.

Ещё я знаю, что его компания учавствовала в эти дни в важнейшем мировом событии, я очень надеялась, что именно этим всё и объяснится, но событие уже несколько дней как закончилось, а новостей по-прежнему нет.

Когда-то давно у меня был роман с известным, публичным, очень занятым человеком, у которого в день бывало по два перелёта, и всё же он находил время написать, даже в перерыве во время съёмки на тедевидении, потому что был заинтересован. Поэтому я понимаю сейчас, что никакая занятость не объяснит исчезновение мужчины.

Моё эго не страдает, но меня ломает от неизвестности.

Помогают Ваши слова, что нужно уважать чужую тайну. Но неизвестность мешает перевернуть страницу. Из-за надежды.

Понимаю, что неприлично взрослой женщине делать такую драму из-за двухдневного романа, тем более с более молодм мужчиной, нужно бы быть пожёсче.

Всю жизнь выдавливаю из себя раба по капле, а он, зараза, не выдавливается.

Как слезть с этого крючка? Каких белых пятен у себя я не вижу? Как повела бы себя рыбачка?

Больше спасибо, что прочитали.