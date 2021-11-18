Янукович во время расстрелов на Майдане 11 раз говорил по телефону с Путиным – Офис генпрокурора

Он рассказал о деталях расследования против Януковича и тогдашних девяти топ-чиновников, которые организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.

Установлено, что во время активной фазы противостояний на Майдане проходили оперативные совещания у Януковича или у руководителей правоохранительных органов, либо телефонные соединения с властями и силовиками РФ.

“Руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович специальной правительственной связью соединялся с высшим правительством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом РФ Путиным. [Виталий] Захарченко – это министр внутренних дел – 12 соединений с министром внутренних дел РФ [Владимиром] Колокольцевым”, – сказал Иванов.

Также по телефону говорили руководители служб безопасности Украины и России, отметил замгенпрокурора.

Так как они общались по спецсвязи, следствию не удалось узнать содержание разговоров, добавил Иванов.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

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