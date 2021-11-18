 

Юленька – Личное мнение

18.11.2021, 3:24, Разное
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Я вам сказала не накидываться на Юленьку Полячихину — юную и прекрасную возлюбленную Рустама Тарико?


Фото: Соцсети

Почему ослушались? Почему без моего разрешения осудили? Зачем бежите впереди паровоза?

Не время ещё. Объясню, почему.

Юленька родилась в Чувашии в семье мастера ногтевого сервиса. В 18 лет она выиграла конкурс «Мисс Россия» и получила в качестве приза автомобиль марки «Хюндай».


Фото: Соцсети

В какой-то момент пока ещё только хорошенькую Юленьку заметил богатый Тарико. Девушка ему настолько приглянулась, что у них родилась девочка Розочка, названную в честь мамы Рустама.

К 21 году Полячихина обзавелась ребёнком от долларового миллиардера и внешним лоском, который вывел её природную привлекательность на новый уровень.


Фото: Соцсети

Юная тростиночка из чувашких степей расцвела и превратилась в молодую, безапелляционно великолепную женщину.


Фото: Соцсети

Да, Тарико — мужчина в возрасте, но у Юленьки ещё есть время: ей — всего, повторю, 21 год.

Если сейчас она не будет дурой, если не прилепится к Рустаму на десятилетия, если не будет рожать, как из пулемёта, если через пару лет выйдет из отношений, оставшись с Тарико друзьями, то всё у неё сложится хорошо.

У Юленьки будет свой особняк (может, и не один), увесистый банковский счёт и, если захочет, своё дело. Надеюсь, что захочет: жизнь без настоящего дела — дрянь скучная, пусть и в особняке с прислугой.

Тарико — мужчина, как известно, нежадный. Главное — ему не гадить и выйти из отношений с ним:

а) вовремя,
бэ) оставшись друзьями.

Накидываться на Юленьку будете, если та окажется неумной и прилепится к Рустаму на десятилетия. Постареет рядом с ним, подурнеет, проведёт жизнь в полной финансовой и моральной зависимости от того, кто по возрасту годится ей в поздние папы. Ну, или в ранние дедушки.

Мы все знаем примеры таких пар в нашей полусветской тусовке: он стремительно дряхлеет, она — некогда юная, длинноногая и прекрасная — рожает одного за другим, преждевременно превращаясь в бабку, не имея своих денег, своего дела, своего собственного «я».

Вот это — именно это — выглядит жалко.

У Юленьки же пока есть время, а, значит, «будем посмотреть».

Тарико — мужик ненавязчивый: не гадь ему — и всё у тебя будет хорошо. Даст отличный старт, отпустит в свободное плавание.

Ржать можно над теми тётками, которые не соскочили вовремя и до климакса (а то и после, если дед живучим окажется) вынуждены изображать романтически-страстную любовь к бодрящимся старичкам.

Ясно вам?

Что пожелаете Юленьке?

Источник: Лена Миро



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