Мнение: Они взбесились?

Честно говоря, я, когда слушал это исполнение “Нежности”, вообще ничего такого не подозревал. Не был никак готов увидеть последующее. Хорошо поёт, певица милая, песня хорошая, практически классика (даже несмотря на немного странноватые стихи, что, впрочем, характерно для Добронравова). Но Пахмутова всегда была мелодистка от бога, так что всё ок (думал я).

Но вы послушайте, какой шабаш начался после исполнения у так называемого “жюри”! Я обомлел. Особенно поразил Соседов, который вообще превратился в берсерка.

Думаю теперь, что это всё – постановка, искусственный скандал “для разогрева публики”. Просто потому, что нормальное исполнение нормальной песни просто никак не должно было вызвать такую бурю эмоций у слушателей. Это как гостям подали бы обычную вареную картошку со сливочным маслом, а они, откусив по кусочку, дружно начали бы рыгать, блевать, биться в конвульсиях, кататься по полу и сквозь стоны, расцарапывая руками оголившиеся животы, выть “Оооооо! Как же НЕВКУСНО!!”

Было бы, на мой взгляд, ровно три варианта: или они все идиоты, или в них – во всех одновременно – вселился бес, или, наконец, это у них такой “перформанс” или, говоря по-современному, “флеш-моб”. Потому что иначе не объяснить…

Но Наталью Власову, которую я знать не знал, даже жалко. Если это и розыгрыш, то какой-то совсем дурацкий.