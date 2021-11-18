 

Земан призвал не забывать о роли Горбачева в «бархатной революции»

18.11.2021, 3:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧехии нужно помнить, что во время антикоммунистической «бархатной революции» Михаил Горбачев, занимавший тогда пост председателя Верховного Совета СССР, запретил военную интервенцию, сообщил чешский президент Милош Земан.

Земан отметил, что в Чехии, когда «отмечают очередную годовщину «бархатной революции» забывают о той роли, которую сыграл Михаил Горбачев». Как подчеркнул Земан, Горбачев «запретил военную интервенцию», это «позволило провести антиправительственные выступления», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

Напомним, в ноябре 1989 года в Чехословакии начались массовые антиправительственные акции. Чешские полиция и армия не предприняли никаких действий против демонстрантов, как и советские войска. В результате было создано новое правительство, а президентом Чехословакии был избран лидер диссидентов Вацлав Гавел. Земан принимал активное участие в тех событиях, после них он стал депутатом федерального парламента.



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