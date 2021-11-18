Земан призвал не забывать о роли Горбачева в «бархатной революции»

Чехии нужно помнить, что во время антикоммунистической «бархатной революции» Михаил Горбачев, занимавший тогда пост председателя Верховного Совета СССР, запретил военную интервенцию, сообщил чешский президент Милош Земан.

Земан отметил, что в Чехии, когда «отмечают очередную годовщину «бархатной революции» забывают о той роли, которую сыграл Михаил Горбачев». Как подчеркнул Земан, Горбачев «запретил военную интервенцию», это «позволило провести антиправительственные выступления», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

Напомним, в ноябре 1989 года в Чехословакии начались массовые антиправительственные акции. Чешские полиция и армия не предприняли никаких действий против демонстрантов, как и советские войска. В результате было создано новое правительство, а президентом Чехословакии был избран лидер диссидентов Вацлав Гавел. Земан принимал активное участие в тех событиях, после них он стал депутатом федерального парламента.