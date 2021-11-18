Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке

Ближайшие несколько лет решат, одержат ли США победу в соревновании с другими государствами за лидерство в XXI веке, сообщил американский президент Джо Байден.

Байден полагает, что «через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент». «Именно здесь мы сейчас находимся», – приводит его слова ТАСС.

Президент США задался вопросом о том, кто, если не Вашингтон, станет решать стоящие перед миром проблемы: «Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?». Он заявил, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».

Напомним, Байден заявлял, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США.