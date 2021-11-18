 

России намекнули на возможность продать отобранную у нее дипсобственность в США

18.11.2021, 2:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия принципиально не собирается продавать отобранную у нее дипломатическую собственность в США, сообщил дипломатический источник.

Источник РИА «Новости» пояснил, что «практического разговора не было». Однако «были только намеки на то, что РФ могли бы помочь эту дачу продать». Как заверил источник, «Россия принципиально на это не пойдет». При этом у россиян по-прежнему нет доступа к этой собственности: «Посольство в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ».

Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / «Сбербанк» внедряет новую систему для анализа общения сотрудников с клиентами

27.10 / Соратница Саакашвили: Если “Грузинская мечта” не уйдет из управления страной, вскоре нас объявят какой-нибудь российской губернией

18.09 / Сенатор Дик Дурбин: мы должны оказать давление на Путина 

02.10 / Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра

06.09 / Неисправность ступени «Союза», из-за которой отменяли запуск военного спутника, устранена

12.09 / Лукашенко задумался о целесообразности концентрации ВС на западной границе

07.07 / В Киеве захотели «обуздать» Россию на Азове за счет американских катеров

28.07 / Трамп выдвинул участника операции против Югославии на должность посла в Германии

31.01 / Цукерберг не смог убедить Австралию отказаться от законов в отношении IT-гигантов

30.06 / Политолог назвал регион, главу которого могут ждать последствия после прямой линии с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика