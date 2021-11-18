России намекнули на возможность продать отобранную у нее дипсобственность в США

Россия принципиально не собирается продавать отобранную у нее дипломатическую собственность в США, сообщил дипломатический источник.

Источник РИА «Новости» пояснил, что «практического разговора не было». Однако «были только намеки на то, что РФ могли бы помочь эту дачу продать». Как заверил источник, «Россия принципиально на это не пойдет». При этом у россиян по-прежнему нет доступа к этой собственности: «Посольство в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ».

Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности.