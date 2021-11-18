 

Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» РФ у границ Украины и Польши

18.11.2021, 2:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Военный авантюризм» РФ у границ Украины и Польши станет «трагической ошибкой», сообщил глава британского правительства Борис Джонсон.

Джонсон, выступая на слушаниях перед избранным комитетом парламента Великобритании, заявил, что необходимо «обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной». По его мнению, «это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», передает РИА «Новости».

Напомним, британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения РФ и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.



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