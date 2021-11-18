Daily Sabah – Турция может рассмотреть «альтернативы» для F-16 — в том числе российские

Если США откажутся поставлять Турции истребители F-16 в качестве компенсации за исключение страны из программы разработки новейших F-35, то Анкара будет вынуждена искать «альтернативы» этим самолётам, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Как пишет турецкое издание Daily Sabah, среди таких альтернатив фигурируют российские Су-35 и Су-57.



Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в случае, если США займут «отрицательную позицию» по вопросу поставки Турции истребителей F-16 за счёт средств, вложенных Анкарой в разработку и развёртывание новейших F-35, Анкаре придётся ради обеспечения своей обороноспособности рассмотреть в плане закупки самолётов «альтернативные варианты», пишет Daily Sabah.

По данным издания, Акар в ходе заседания комитета парламента Турции по планированию и разработке бюджета отметил, что переговоры о поставках F-16 ещё не завершены. «Наши доверенные лица продолжают прорабатывать и этот, и другие аналогичные вопросы, и в настоящий момент в США находится делегация нашего министерства, — цитирует чиновника Daily Sabah. — Но если США займут отрицательную позицию, Турции, естественно, обязательно придётся рассмотреть альтернативные варианты для обеспечения своей безопасности в той обстановке угрозы, в которой она пребывает». По информации газеты, ранее турецкие чиновники называли в числе таких альтернатив российские Су-35 и Су-57.

Как напоминает обозреватель Daily Sabah, Турция принимала самое активное участие в инициированной Вашингтоном международной программе разработки и развёртывания F-35, вложив в неё в общей сложности $1,4 миллиардов и рассчитывая в итоге получить более сотни таких новейших истребителей, однако в 2019 году была исключена по инициативе американских властей в связи с принятым Анкарой решением о закупке российских комплексов С-400 — американская сторона сочла, что эти ЗРК, будучи интегрированными в турецкую систему обороны, могут быть применены Москвой с целью шпионажа. С тех пор Турция пытается добиться от США компенсации за уже потраченные на F-35 средства, предлагая, в частности, профинансировать за их счёт закупку 40 F-16 и ещё почти 80 комплектов для модернизации самолётов этой модели.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам своей встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил, что его американский коллега в целом положительно относится к продаже Анкаре F-16, отметив вместе с тем, что в этой проблеме существует «уже иной аспект» в виде американского конгресса, пишет Daily Sabah. Как подчёркивает обозреватель издания, любые поставки американских вооружений действительно должны быть одобрены конгрессменами, которые занимают «антитурецкую позицию» и неоднократно наносили вред отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Переговоры между США и Турцией об урегулировании спора вокруг F-35 пройдут в американской столице в начале 2022 года, говорится в материале Daily Sabah.