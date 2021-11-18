МИД РФ опубликовал конфиденциальные письма Лаврову из Парижа и Берлина

В МИД РФ пояснили, что позиция России и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы “подвергаются искажению”.

“Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом” – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, в письме от 29 октября Лавров назвал подготовку итогового заявления условием встречи глав МИД в нормандском формате и направил Маасу и Ле Дриану проект такого заявления. В нем, в частности, говорится, что Украина должна прекратить “законотворческую деятельность”, которая нарушает положения минского “Комплекса мер”, включая закон о государственном языке, образовании и правах коренных народов.

В ответе от 4 ноября немецкий и французский министры сообщили, что в проекте РФ есть много положений, с которыми они не могут согласиться, в частности – об организации “прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском”. Кроме того, по мнению глав МИД ФРГ и Франции, некоторые пункты российского проекта выходят далеко за рамки Минских соглашений. В то же время Маас и Ле Дриан призвали провести встречу глав МИД в нормандском формате 11 ноября, как основу будущего саммита лидеров ФРГ, Франции, Украины и РФ.

Лавров, комментируя предложения Берлина и Парижа, подчеркнул в письме от 6 ноября, что выполнение договоренности о прекращении огня, деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе невозможно без прямого диалога Украины и террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

16 ноября Лавров в письме предупредил Мааса и Ле Дриана, что переписка между министрами будет опубликована на сайте МИД РФ. Причиной тому стало совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 ноября.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров “Нормандской четверки”, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ – Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

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