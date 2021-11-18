 

В Британии представили прототип телефона для собак

18.11.2021, 1:13, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУченый из Университета Глазго Илена Хирсаки-Дуглас рассказала об итогах тестирования прототипа телефона для собак DogPhone, по которому питомцы могут звонить своим хозяевам, говорится в релизе, опубликованном на сайте университета.

Исследования прототипа DogPhone Хирсаки-Дуглас проводила совместно с коллегами из Финляндии. Участие в них принимал 10-летний лабрадор ученого, передает РИА «Новости».  

DogPhone выглядит как мягкий мяч, на котором установлен акселерометр. Устройство реагирует на движение и начинает видеозвонок, когда животное трясет мяч. Собака может увидеть хозяина, когда этого захочет.

За три месяца провели около 60 экспериментов. В ходе первой фазы, которая длилась два дня, лабрадор позвонил хозяйке 18 раз, половина звонков были случайными, когда он спал на мяче. Часть звонков были совершены с целью показать хозяйке некоторые игрушки, информирует ученый. Для этого собака специально подходила к экрану.

Сказать точно, что звонки совершались осознанно, ученые пока не могут. Создатели DogPhone считают, что аппарат может пригодиться после пандемии, потому что животные быстро привыкли к постоянному нахождению рядом с хозяевами. 



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