 

Большинство жителей Молдавии заявили, что отношения с Россией ухудшились

18.11.2021, 1:13, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПочти 70% населения Молдавии во время опроса заявили, что после утверждения в республике нового правительства отношения Кишинева и Москвы ухудшились, следует из полученных данных.

Эксперты Института маркетинга и исследований IMAS попросили жителей Молдавии ответить на вопрос, как изменились отношения с Россией после утверждения правительства премьера Натальи Гаврилицы, передает РИА «Новости».

Из полученных данных следует, что 67% жителей заявили об ухудшении отношений между странами, 18% полагают, что они остались прежними, 8% респондентов не смогли ответить на вопрос. Изменения к лучшему заметили 7% опрошенных.

Опрос проводился в период с 23 октября по 15 ноября, на вопрос отвечали 893 человека из 78 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

Ранее сообщалось, что в РФ выразили готовность и дальше оказывать Молдавии поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет о поставке в республику вакцин. 



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