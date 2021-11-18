 

Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель

18.11.2021, 1:13, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИздание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.

«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.

Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.

Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».

Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов. 

С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.

Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций. 



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