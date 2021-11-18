Россия осудила израильские бомбардировки Сирии

Бомбардировки сирийской территории со стороны Израиля являются бесчеловечными, но силовой ответ был бы контрпродуктивным, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев заявил, что Москва «категорически выступаем против» израильских «бесчеловечных акций». РФ призывает Израиль уважать суверенитет Сирии и прекратить бомбардировки. Однако, по мнению Москвы, «силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории» Сирии.

Спецпредставитель президента РФ заявил, что действия Израиля выходят за рамки международного права. Он подчеркнул, что «нельзя превращать Сирию в поле сведения счетов каких-то, в том числе региональных противников». «Поэтому мы нашу работу на этом направлении продолжим и будем добиваться безусловного прекращения этих действий», – приводит его слова РИА «Новости».

Лаврентьев сказал, что для РФ «остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки не принимались». По его словам, «нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным».

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.