Суд собрался пересмотреть раздел имущества между Петросяном и Степаненко

Мосгорсуд пересмотрит решение о разделе совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщили в пресс-службе суда.

Пересмотр проводится в связи с уточнениями Степаненко по имуществу и деньгам. Адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил, что на прошлом заседании она внесла восемь уточнений. Заседание назначено на 9.40 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, Хамовнический суд Москвы разделил поровну имущество бывших супругов. При этом Квартира площадью более 500 квадратных метров, расположенная в центре Москвы, досталась Степаненко.