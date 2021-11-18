 

Небензя призвал к разморозке счетов Афганистана

18.11.2021, 0:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ ближайшее время РФ отправит в Афганистан продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя. Он также призвал к разморозке счетов Афганистана по линии международных финансовых институтов.

На заседании СБ всемирной организации Небензя назвал поставки «срочной гуманитарной помощи» Афганистану «первоочередной задачей». Москва «приветствует оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями». РФ «готова также внести свой вклад в это общее дело» и надеется, что «ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость», передает ТАСС.

Однако, по мнению постпреда, «без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся». Если не предпринять соответствующие меры, Афганистан, как указывали представители ООН, ждет «неминуемый экономический коллапс», сообщил Небензя.

Небензя отметил, что приход новой власти не принес стране стабильности, а к старым проблемам добавились новые вызовы, «связанные прежде всего с отсутствием международного признания». Москва призывает к «формированию подлинно инклюзивного и адекватно отражающего интересы всех этнополитических сил страны правительства». Кроме того, РФ рассчитывает на «проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики с соблюдением на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей».

В октябре в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая, сам Афганистан по факту был представлен делегацией «Талибана» (организация, запрещенная ООН).



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