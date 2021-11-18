Fox News – нужно особое разрешение — американская компания не намерена нанимать белых мужчин

Одна из крупнейших инвестиционных фирм в США, State Street Global Advisors, запретила своим менеджерам принимать на работу белых мужчин, не заручившись «особым разрешением», передаёт Fox News. В связи с этим телеведущий Такер Карлсон призывает главу корпорации, белого мужчину Рональда О’Хэнли, быть последовательным и отказаться от своего поста в пользу небелой женщины.

Итак, важнейшее обещание Америки — это равенство перед законом. Мы все граждане, и к нам относятся одинаково, о нас судят по нашим поступкам. Этот принцип — самое важное, что у нас есть, и он исчезает! Если вам ещё нужны доказательства, вот они. Одна из крупнейших инвестиционных фирм в стране только что объявила, что будет проводить жёсткую расовую дискриминацию в вопросе принятия на работу. State Street Global Advisors проинформировала своих менеджеров, что, чтобы принять на работу белого мужчину, им потребуется особое разрешение. Не потому что белые мужчины, претендующие на место, не имеют достаточной квалификации. Нет! Просто потому что они белые и они мужчины.

Итак, в State Street Global Advisors ваш цвет кожи может лишить вас права на трудоустройство. Компания прямо об этом заявила. Не стоит забывать, что это не только явно аморально, но и запрещено федеральным законом. И если у вас есть какие-то сомнения на этот счёт, посмотрите плакаты с выдержками из трудового законодательства, которые, согласно закону, в обязательном порядке вывешены в каждой комнате отдыха в каждом офисе Америки. Вы прочтёте, что дискриминация по расовому признаку при приёме на работу незаконна. Точка. Федеральный закон в этом вопросе предельно ясен.

Но вот что поразительно: так называемый Отдел по гражданским правам в байденовском Министерстве юстиции не заявил об этом ни слова. И не скажет. Эти люди слишком заняты: заставляют принимать мальчиков в футбольные команды для девочек и следят, чтобы кто-нибудь вновь не поместил на бутылку сиропа изображение Тётушки Джемаймы. То есть пока, по крайней мере против State Street Global Advisors, не будут выдвинуты весьма заслуженные обвинения в тяжком преступлении.

Но нельзя не задаться вопросом: если белые мужчины настолько плохи, что нужны новые правила, преграждающие им путь в ваш офис, почему же компанию-учредитель State Street возглавляет один из них? Его зовут Рональд О’Хэнли. И, как вы можете видеть на экране, он бледный и мужского пола.

Сегодня днём мы заглянули в официальную биографию Рона О’Хэнли. Строго говоря, эта биография неточная: в ней не сказано, что он — мордатый клоун-расист. Однако авторы текста признают, что этот человек некогда работал в McKinsey & Company и что он, цитирую, «принимает активное участие в работе индустрии в вопросах климата, корпоративного управления, многообразия и инклюзии». Разумеется. Он также возглавлял, цитирую, «ряд инициатив по гендерному равенству». Само собой.

Можно ли представить себе более совершенную пародию? Мы также узнали, что Рон О’Хэнли, цитирую, «заядлый участник морских гонок на парусниках». У него собственная морская гоночная яхта под названием «Приватир» с собственным капитаном. Вот он какой, Мистер Многообразие и Инклюзия.

И этот человек, напомню, говорит вашему сыну, который не сделал ничего плохого и просто хочет работать, что он не может трудоустроиться, потому что родился не того цвета. Кстати, того же цвета, что и сам Рон О’Хэнли. Просто поразительно.

Вот наш вызов Рону О’Хэнли, и мы надеемся, что сегодня он нас слушает. Если вы собираетесь строить в этой стране апартеид, то начните с себя! Уйдите со своей дурацкой работы, уступив её небелой женщине. Передайте весь ваш индивидуальный портфель, включая ваши многочисленные дома, фонду Black Lives Matter. Отдайте свою яхточку достойной семье гаитянских иммигрантов. А потом начните заново, с нуля, по тем правилам, которые вы сейчас навязываете молодому поколению. И мы посмотрим, как вы будете справляться, Рон О’Хэнли! Это будет социальная справедливость.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.