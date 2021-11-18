Гольдман: У врачей вскоре должно появиться два эффективных препарата, применение которых в первые дни COVID-19 предотвратит тяжелое течение болезни

Коронавирус с нами уже почти два года, и все это время новости о борьбе человечества с инфекцией занимают первые полосы газет и информационных сайтов. Новости тревожные и обнадеживающие, достоверные и не очень. Но взгляды каждого, кто умеет не только читать, но и думать, ежедневно падают на эти новости. И этот факт абсолютно объясним, ведь они напоминают сводки с полей сражений – по количеству пострадавших от пандемии людей.

Для примера: в одной из самых кровопролитных и ожесточенных войн – Первой мировой войне, длившейся свыше четырех лет, – со стороны Антанты, объединявшей 22 страны, погибло около 5,5 млн человек. За менее чем два года пандемии, только по официальным данным (а мы с вами не слишком доверяем официальной статистике некоторых стран), коронавирус унес жизни более 5 млн жителей Земли. Только вдумайтесь: страшная война, подорвавшая экономику всего мира (!) на целые десятилетия, и крошечный вирус, неразличимый без электронного микроскопа. Вдумайтесь, чтобы осознать серьезность происходящего…

Но сегодня человечество получило многообещающие новости. В конце прошлой недели сразу две фармацевтические компании: фармацевтический транснациональный гигант Merck совместно с американской биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics и компания Pfizer, производящая самую эффективную на сегодняшний день вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech, – объявили о создании противовирусных препаратов, позволяющих эффективно бороться с COVID-инфекцией.

После изобретения специфических вакцин это открытие стало самым ожидаемым и оптимистичным для замершего в ожидании человечества. Как уже давно стало понятно, вакцины очень важны, ибо предотвращают риск заболевания и тяжелого течения заболевания, в десятки раз снижая вероятность тяжелых последствий и смерти пациента. Но как и любая другая вакцина, они не дают 100% гарантии. Есть люди, заболевающие “короной” и после вакцинации. Да и возможности фармкомпаний не позволяют произвести одномоментно миллиарды доз прививок, чтобы их хватило для достижения популяционного или, как его еще называют, “стадного” иммунитета. Если еще учесть то невообразимое число антиваксеров, которые имеют возможность, но не хотят прививаться, можно представить, какое количество людей могут спасти эти вновь изобретенные препараты.

Итак, у врачей вскоре должно появиться два эффективных препарата, применив которые в первые дни недуга, можно предотвратить тяжелое течение болезни, госпитализацию и снизить количество смертей пациентов. Это антивирусный препарат Molnupiravir от Merck и Ridgeback Biotherapeutics и препарат Paxlovid от Pfizer.

Препараты эти разные как по эффективности, так и по механизму действия. Так, Paxlovid блокирует ферменты, необходимые коронавирусу для репликации (копирования) в клетках, препятствуя возможности размножаться в организме заболевшего, поражая органы и заражая других людей.

Molnupiravir компании Merck имеет другой механизм действия, внося искусственные мутации в геном вируса.

Полный отчет о клинических результатах Paxlovid еще не опубликован, но Pfizer заявила, что в ближайшие дни документация о промежуточных результатах будет передана в FDA для получения экстренного разрешения на применение препарата – по той же процедуре, по которой регистрировали первые “противоковидные” вакцины.

Но уже сейчас, как заявил генеральный директор компании Альберт Бурла, ведутся переговоры с 90 странами по поводу поставок нового лекарства, которое совместно с препаратом Ritanavir (применяемым для лечения вируса иммунодефицита) сумело уменьшить на 89% вероятность госпитализации или смерти пациентов из групп риска, в первую очередь пожилых людей.

А антивирусный препарат Molnupiravir компании Merck уже признан британским регулятором и заявка на использование лекарства на территории США передана в FDA. Компания-производитель уже начала продажу препарата в Великобритании. До конца текущего года Merck планирует произвести 10 млн доз препарата, в 2022 году – еще 20 млн доз.

Однако главное отличие препаратов – в заявленной эффективности против тяжелого течения болезни: прием Paxlovid в первые три дня с момента появления симптомов снизил риск госпитализации на 89%, а Molnupiravir, по данным клинических испытаний, снижает риск госпитализации или смерти на 50%.

Сейчас производители проводят более широкие испытания препарата, чтобы убедиться, что риск побочных явлений при их приеме минимален или вовсе отсутствует. Например, компания предполагает, что прием нового лекарства снижает вероятность заражения коронавирусом при общении с заболевшими. Если данные подтвердятся, огромное количество людей из групп риска смогут быть защищены.

По данным, опубликованным компанией Pfizer, клинические исследования проводились, как это принято, на двух группах пациентов. При схожих возрасте, состоянии здоровья, факторах риска одной группе давали новый препарат, другой – плацебо (пустышку). Только 0,8% пациентов, начавших принимать лекарство в течение первых трех дней симптоматики, пришлось госпитализировать, и ни одного летального исхода с начала терапии. В группе, не получившей новый препарат, 7% больных потребовалось стационарное лечение, семь человек умерли. Но надо помнить, что в клинических исследованиях участвовало только 1219 больных. Очень важно, что препараты можно получать в домашних условиях, снижая нагрузку на систему здравоохранения. Если информация подтвердится и те же пропорции сохранятся при более широком охвате, препарат может спасти много жизней.

Итак, новости обнадеживают. При этом надо помнить о двух вещах: скорости производства препаратов и их стоимости. Согласно заявлению компании Pfizer, ожидается, что до конца 2021 года будет произведено около 180 тыс. доз лекарства, еще 50 млн – в течение 2022 года. Стоимость курса лечения пока не объявляется. Merck до конца текущего года планирует произвести 10 млн доз препарата, в 2022 году – еще 20 млн доз при стоимости препаратов, необходимых на курс лечения, около $700. Поэтому помните: вакцина на сегодняшний день является единственной возможностью защитить человека. Берегите себя и своих близких!

Источник: “Обозреватель”

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