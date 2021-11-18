 

Подозреваемый в убийстве коллеги правоохранитель пытался сбежать в РФ – полиция

18.11.2021, 0:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

16 ноября в Рубежном Луганской области нашли тело 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова, на нем были следы насильственной смерти. Сообщалось, что убийца забрал табельное оружие патрульного и скрылся. 

Злоумышленника задержали вчера. Он тоже полицейский.

“Чтобы избежать ответственности за совершенное, сотрудник управления патрульной полиции собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. По пути к пункту пересечения полицейского задержали. В содеянном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается”, – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в убийстве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Политолог Таран заявил, что глава ГФС Мельник может крышевать табачный контрафакт

20.06 / Роскосмос назвал дату пуска спутников OneWeb

24.07 / В США утверждают, что шпионская деятельность консульства в Хьюстоне вышла за рамки приличий

01.11 / Украина и Чили заинтересованы в Соглашении о свободной торговле – Минэкономики

20.08 / Mazda пересмотрит конфигурацию кроссовера Mazda CX-9

22.02 / Гендиректору «ТГК-2» предъявили обвинение

30.04 / Жертвами ДТП с автобусом в Хабаровском крае стали три человека

15.11 / Новые технологии помогут обнаруживать беспилотники в небе

18.09 / Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

02.11 / Пугавшие людей похоронными венками «коллекторы» попали под суд в Новосибирске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика