Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции о правах человека в Крыму

Об этом в Twitter проинформировало представительство ЕС в ООН.

За проект проголосовали 64 страны, 93 воздержались. Против голосовали 20 государств: Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан и Сирия.

The EU welcomes the adoption by UN Third Committee of the resolution condemning the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by Russia.

The EU remains steadfast in its commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. pic.twitter.com/JahUfoIdOo

Принятие проекта приветствовал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что в проекте впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы.

“Документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа. Я благодарен всем государствам – членам ООН, поддержавшим этот важный проект резолюции. Его одобрение на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности”, – написал глава МИД.

Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проєкт резолюції. Його схвалення на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності.

Как сообщает “Укринформ”, в проекте резолюции также высказана обеспокоенность политическими преследованиями в Крыму, милитаризацией и ассимиляцией населения полуострова. Кроме того, авторы документа указывают на уничтожение оккупантами культурного и исторического наследия, а также подчеркивают, что оккупационные власти обязаны обеспечить всех жителей Крыма питьевой водой.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, представляя проект резолюции перед голосованием, рассказал, что в основе документа – доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в Крыму, подготовленный в августе.

“Меня не удивляет, что после всех выводов генерального секретаря Российская Федерация привлекает к ответственности крымчан за перепечатку его доклада. Было бы странно, если бы этого не сделало государство, занимающее место Советского Союза в Совете Безопасности [ООН]!” – заявил Кислица.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. “Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала”, – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также с тех пор, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

