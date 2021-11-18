Мнение: ВЗОРВАТЬ КУБУ

США активизируют подрывную деятельность на ближних рубежах

15 ноября на Кубе назначена революция. Так решили в Белом доме, для которого Остров Свободы по-прежнему является старой, но не потерявшей свою остроту иглой, поднесенной к самому горлу Соединенных Штатов. На этот день планируется целый ряд манифестаций и маршей, которые должны пройти по всей Кубе. Требования оппозиционеров оригинальностью не отличаются – «перемены, освобождение политзаключенных (то есть американских агентов) и свержение диктатуры». Одним словом – классический «цветной» набор.

То, что правительство запретило подобные акции, никого не волнует. Главное, что их одобряет «Вашингтонский обком» в лице администрации Байдена, американских спецслужб и длинного списка лоббистов из числа влиятельной кубинской диаспоры, где первую скрипку играют эмигранты или их потомки – озлобленные, но богатые, за которыми стоят крупные политические фигуры, канализирующие эту ненависть в американских интересах.

Разумеется, демонстрации не являются самоцелью. Главная задача, поставленная перед организаторами массовых митингов – сделать так, чтобы они перешли в столкновения, чтобы пролилась кровь, а у протеста появились мученики, чьи трупы можно будет поднять вместо знамени. При этом Белый дом устами советника по национальной безопасности Хуана Гонсалеса уже заявил, что любые попытки преследовать демонстрантов приведут к карательным действиям со стороны США.

Координатор кубинского «майдана» – лидер платформы «Архипелаг» Юниор Гарсия Агилера. Примечательно, что в своей риторике он пытается заручиться максимальной поддержкой всех слоёв кубинского общества, гарантируя перемены, но при этом обещая, что не будет ломать на Кубе социализм.

Что-то напоминает, не правда ли? Очень похоже на пропаганду в период Евромайдана, когда будущие лидеры киевской хунты сначала божились, что они ничего не имеют против русских, а потом объявили их людьми второго сорта, которых можно и нужно давить украинскими танками. Да и с Навальным, который долгое время играл во всех цветах политического спектра, тоже возникает немало ассоциаций.

В реальности подобные обещания абсурдны, учитывая, что главная цель Вашингтона на южноамериканском континенте – это последовательное свержение социалистических режимов с последующей деконструкцией самой системы. В случае, если не удаётся достичь прогресса в организации переворота, первоочередной целью становится уничтожение самого государства, его институтов и экономики, что с переменным успехом реализуется Соединенными Штатами в Венесуэле.

В данном случае особую пикантность происходящему добавляет тот факт, что лидера «Архипелага» уже не раз ловили на прямых контактах с американскими представителями. Он даже посещал резиденцию американского поверенного в делах на острове. По словам Гарсии, он якобы уговаривал Госдеп не вводить новые санкции против Кубы. Объяснение, мягко говоря, не самое правдоподобное. Но оно и не нужно, учитывая, что антиправительственная кубинская тусовка сама по себе является американской креатурой, причем настолько явной, что маскироваться не имеет смысла.

Так что сегодня вопрос не в том, кто кем дирижирует. С этим как раз-таки всё понятно. Вопрос в том, может ли оппозиция рассчитывать на успех? С одной стороны, это далеко не первая попытка уничтожить независимое кубинское государство. Так, в июле на острове прошли самые масштабные за три десятилетия протесты, которые привели к столкновениям с полицией, объявлению чрезвычайного положения и отключения Интернета.

Тогда организаторы протестов сделали ставку на реальные проблемы кубинской экономики и на тяжелую ситуацию с распространением COVID-19. И тут надо отметить, что экономическое положение Кубы действительно крайне непростое. Страна не только катастрофически пострадала от пандемии, которая привела к коллапсу туристической отрасли и связанных с ней секторов экономики, но и столкнулась с резким ростом цен на продовольствие на мировом рынке, что оказалось критичным для Кубы, которая лишь на 60% обеспечивает себя продуктами питания.

В результате страна столкнулась с растущей безработицей и нехваткой товаров первой необходимости, что было немедленно перехвачено внешними кураторами, которые запустили беспрецедентную информационную кампанию в социальных сетях и смогли вывести на улицы довольно значительное количество протестующих.

Тем не менее, уже на четвертый день властям удалось купировать митинговую активность, а затем правительство и вовсе перешло в контрнаступление, проведя крупные демонстрации в поддержку революционных и социалистических идеалов. Кроме того, был принят целый комплекс экономических мер, таких как инициирование процесса по выводу кубинского бизнеса из теневого сектора.

Таким образом, сегодня у Гаваны есть четкий план по преодолению кризиса, но его реализация требует значительных временных ресурсов, учитывая не только ситуацию в мировой экономике, но и тот факт, что страна уже много десятилетий живёт в условиях жесткой американской блокады. В Вашингтоне это понимают и пытаются максимально ускорить свою активность по организации социального взрыва, который разорвёт кубинское общество и нанесёт необратимый удар по социалистической системе. И делать это нужно прямо сейчас, потому что потом уже может быть поздно.

—