Общество: QR-коды защитят главное право россиян

Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают ехать куда угодно даже без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, РФ продолжает терять более тысячи жизней в сутки.

Подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.

«QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости, никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, вовсе нет. QR-коды вводят сегодня для посещения больших кинотеатров, для посещения театров, для посещения музеев, для посещения торгово-развлекательных центров», – перечислила Попова. «То есть те услуги, которые не жизненно необходимы, а которые дают определенное удовольствие», добавила она.

Куар-коды вводятся там, «где не ущемляются права человека никоим образом». «Чтобы контакт людей друг с другом не привел к новым заражениям, тяжелым случаям и смертям», – цитируют Попову РИА Новости.

Однако в Общественной палате (ОП) РФ в среду отметили, что «население отрицательно относится» к инициативе по введению куар-кодов – особенно, в том, что касается транспорта. «Граждане крайне негативно отреагировали на те меры, которые были предложены», – сказал член ОП, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, такое отношение рядовых граждан связано это с тем, что инициатива не до конца доработана – она находится в «сыром виде».

«Со стороны граждан хотел бы отметить опасения, сам я вакцинирован, но считаю, что эта мера не оправдана. Она прежде всего призвана увеличить количество вакцинированных граждан. Но механизмов повысить вакцинацию есть гораздо большее количество, и они менее затратные», – цитирует Зотова «Регнум». Ранее две думские фракции – коммунисты и «Справедливая Россия», – пообещали голосовать против проектов, сообщил «Интерфакс».

«Главное, что мы сейчас должны сделать – это защитить наших граждан, их жизнь и здоровье. При всем при этом к нам поступает много обращений, часть людей встревожена», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы фракции «Единой России», заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

Вице-спикер от «ЕР» Петр Толстой отметил: законопроекты «вызвали широкий резонанс», поэтому Совет Думы принял решение не торопиться и обсудить их. Толстой предложил создать рабочую группу по доработке документов, провести парламентские слушания. «Слишком важные решения предстоит принимать», – подчеркнул он.

Претензии к законопроектам звучат и в блогосфере. Так, в понедельник довольно критично о нем в своем YouTube высказался ведущий Первого телеканала Артем Шейнин. По его мнению, «если будут реализованы меры, обозначенные в законопроекте, то права большого числа наших граждан будут сильно ограничены». В первую очередь, он имеет в виду право на свободу передвижения. Актриса Ксения Алферова в своем Instagram тоже раскритиковала законопроект. Она считает, что использовать коды для посещения общественных мест и проезда на транспорте «ниже человеческого достоинства», пишет «Газета.ру». По мнению актрисы, коды мешают правам человека на передвижение, охрану здоровья, медпомощь и образование.

С этим мнением решительно не согласились в верхней палате парламента. Еще в Декларации прав человека 1789 года – одном из наиболее значимых исторических документов, явившимся результатом борьбы за индивидуальные права личности, – было закреплено, что «свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому», возражает Андрей Клишас, глава профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. «Как указал Конституционный суд, Конституция Российской Федерации (статьи 2, 7 и 41) исходит из того, что жизнь и здоровье человека – высшие блага. Без них утрачивают свое значение многие другие блага и ценности», – сообщил Клишас газете ВЗГЛЯД.

Кристина Асмаловская (фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press)

При этом, «такие же конституционные права, как право на передвижение (статья 27 Конституции), право на участие в культурной жизни (статья 44) являются правами относительными, – отметил Клишас. – Они могут быть ограничены федеральным законом, но только для защиты иных значимых для общества ценностей – таких как защита здоровья, прав и законных интересов других лиц».

Сейчас защитить права граждан нельзя иначе, кроме как с помощью QR-кодов – временной меры экстраординарного характера, отметил сенатор. Клишас не исключил, однако, что проекты потребуют доработки: «Вопросы пока в основном касаются готовности транспортной инфраструктуры и регионов к подобным мерам».

Не надо забывать: требование иметь при себе куар-код лишь отчасти ограничивает право на перемещение, добавляет коллега Клишаса, сенатор Андрей Климов. «Если бы сказали всем сидеть, как было в Китае на определенном этапе, не выезжать за пределы своей деревни или города, я бы еще мог согласиться с такой критикой», – допустил он. На самом деле, определенные ограничения в самолетах и поездах, при посещении кафе и театров действуют уже давно, но никто не обращает на них внимания, добавил сенатор. Скажем, все привыкли, что при покупке билета требуется паспорт, а в купе запрещено курить. Причем, это постоянные ограничения, в то время как требование предъявить QR-код – ограничение временное, добавил собеседник.

Сенатор напомнил и о главном, – пока в блогосфере звучат споры, страна продолжает терять людей, причем высокими темпами.«Мы теряем в течение двух недель больше людей, чем потеряли за 10 лет афганской войны. Наверно, все-таки имеет смысл остановить эту волну?», – недоумевает Климов.

В среду оперштаб сообщил о том, что в РФ побит очередной скорбный антирекорд – за сутки из-за ковида ушло из жизни 1 247 пациентов. В частности, стало известно о гибели телеведущей Кристины Асмаловской, которая умерла от ковида на 42-м году жизни. Как сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева, Асмаловская не успела привиться по чисто медицинским причинам. К числу «антиваксеров» Асмаловская не принадлежала, добавила ее коллега.

Прямые потери РФ от ковида превысили 256 тысяч человек, напоминает Ревенко. «Эта цифра сопоставима с населением не просто большого города от мала до велика, но уже и с отдельными регионами России», – подчеркнул депутат. Так что власти, вынуждены принимать экстраординарные меры, в том числе – вводить QR-коды, отметил он. Ревенко тоже напомнил об иерархии прав, в которой право на жизнь важнее свободы передвижения. «Базовое для каждого гражданина – право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут, теряют всяческий смысл, если не соблюдается право на жизнь. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул депутат.

Необходимо побуждать людей к вакцинации – это единственный способ остановить пандемию, полагает Ревенко. «Но делать это необходимо, максимально учитывая интересы граждан. Это крайне важно», – рассуждает депутат. –

Врачи выбиваются из сил, и при этом сами рискуют жизнью, чтобы спасти других – 16 тысяч медицинских работников погибло за период пандемии».

Как уже сообщалось, правительственные законопроекты о QR-кодах были внесены в Госдуму еще в прошлую пятницу. Как ожидается, они будут рассмотрены в декабре. Один из документов предполагает, что каждый пассажир на железнодорожном и авиатранспорте обязан иметь QR-код. Правда, до 1 февраля достаточно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты такая возможность останется только у россиян с медотводом. В законопроектах также прописаны условия посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого потребуется либо QR-код, либо документ, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод.

Все перечисленные защитные меры вводятся временно, до 1 июня. К этому моменту планируется достижение коллективного иммунитета в 80%, поясняет ТАСС.

Тем временем в регионах для популяризации куар-кодной системы используют самые разные форматы. Так, в среду в Нижнем Новгороде выпустили кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия куар-кода. В ролике Золушка говорит фее, что хочет поехать на бал, крестная же в ответ дает ей карету, кучера, платье и туфельки. Но Золушка грустно отмечает, что у нее нет QR-кода, поэтому она весь вечер будет чистить дома картошку.

Теги:

Госдума

,

вакцинация

,

коронавирус