Расследование Bellingcat о вагнеровцах. Появилась реакция Офиса президента

“По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat делает оговорку: “Это не удалось независимо верифицировать”. То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание – это ответственность только самих этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то “слил”, как обществу рассказывали в течение полутора лет”, – сказал Подоляк.

Он заявил, что “почти вся информация” расследователей основана на “интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с господином [экс-руководителем Главного управления разведки Минобороны] Василием Бурбой”.

Однако в материале Bellingcat сказано, что хронология и контекст событий, описанных в расследовании, были составлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации, в том числе с российскими наемниками, которые “попались на украинскую уловку”, и бывшими сотрудниками украинской разведки, которые принимали участие в различных аспектах спецоперации.

Бурба рассказал расследователям, что Ермак предложил отложить задержание вагнеровцев на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Подоляк говорит, что любые мероприятия разведки управляются на оперативном уровне и не требуют “специфических политических приказов”.

“Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки”, – сказал советник главы ОП.

Подоляк подтвердил, что в конце июля украинские власти много внимания уделяли попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе, и заявил, что это “важнейшая договоренность, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны”.

“Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Он регулярно подчеркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает – так это за какие-либо планы разведки”, – добавил Подоляк.

Контекст:

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование “Анатомия “Вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider. Журналисты, кроме прочего выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке операции по задержанию вагнеровцев с июня 2020 года.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато “специальное мероприятие”. Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК “Вагнер”, а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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