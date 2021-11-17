 

Исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером сборной Украины

17.11.2021, 23:52, Новости дня
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Петраков принял сборную, когда в ее активе было три очка после трех сыгранных матчей в отборе на ЧМ 2022, отметил во время выступления в Доме футбола президент украинской ассоциации Андрей Павелко.

Через три месяца сборная Украины вышла в плей-офф квалификации.

“За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами – сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины”, – подчеркнул Павелко.

Учитывая решение комитета национальных команд, глава УАФ внес на рассмотрение исполкома предложение о назначении Петракова главным тренером сборной Украины сроком до 30 декабря 2022 года (завершения ЧМ 2022) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года.

“Члены исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко.

В тренерский штаб сборной Украины вошли пять специалистов – ассистенты Петракова Андрей Аненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, а также Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

После своего назначения Петраков говорил, что намерен вывести главную команду страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре. “Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар”, – подчеркнул тренер.

Финишировав на втором итоговом месте в группе D, сборная Украины в марте сыграет в плей-офф отбора на ЧМ 2022. Соперниками украинской команды в 1/2 финала могут стать сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции или Уэльса.

Чтобы сыграть в финальном турнире чемпионата мира в Катаре, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале и финале. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 26 ноября.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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