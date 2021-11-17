Сбей своих, чтобы чужие боялись

Испытание противоспутникового оружия стало неожиданностью для всех и на долгое время увеличило опасность полетов, в том числе и российских космонавтов.

Согласно официальному заявлению нового директора НАСА Билла Нельсона, в ночь с воскресенья на понедельник экипаж Международной космической станции (МКС) предпринял экстренные меры безопасности: группа управления полетами в Хьюстоне получила предупреждение о неожиданном возникновении большого облака обломков в опасной близости от траектории МКС в результате разрушения старого советского спутника «Космос-1408».

Российские и американские космонавты укрылись в спускаемых аппаратах, пристыкованных к МКС, и перекрыли люки радиальных модулей.

Запущенный в 1982 году в рамках программы радиотехнической разведки «Целина» спутник давно был выведен из эксплуатации. Его уничтожение на орбите прошло в рамках испытаний российского противоспутникового оружия. Министерство обороны РФ официально подтвердило это днем 16 ноября. В этот момент закончились гадания экспертов, к которым обратилась «Новая газета», и вопрос «Кто?» превратился в вопрос «Зачем?».

Необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Утаить какое-либо событие, связанное с уничтожением спутника и вообще образования космического мусора, невозможно.

Национальные службы наблюдения России, США и Франции плотно отслеживают все события на орбитах, а математические методы интерпретации наблюдений не оставляют возможности оспорить их.

Хотя РФ и опубликовала навигационное предупреждение в принятом формате о закрытии для полетов районов в Баренцевом море и море Лаптевых на период с 15 по 17 ноября, но то, что будут стрелять по орбите, никто не ждал. По крайней мере, в заявлениях обычно стремящегося держаться в стороне от политики НАСА употреблена фраза «безответственные и дестабилизирующие действия».

Не было в истории отношений российских и американских космических ведомств такого:

ЦИТАТА

Заявление главы NASA об уничтожении советского спутника российской ракетой

«С ее долгой и легендарной историей полетов человека в космос немыслимо, чтобы РФ подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту».

Руководитель NASA Билл Нельсон. Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Из трех экспертов, к которым мы обратились утром в понедельник, двое категорически отказывались верить, что такое возможно, руководствуясь лишь одним доказательством: такие дикие действия невозможны, в Министерстве обороны сидят профессионалы!

После подтверждения министром Шойгу уничтожения спутника «Космос-1408» они начали растерянно придумывать поводы, ради которых наши военные решились поставить под угрозу безопасность космонавтов на МКС. Предположили публичное проявление жесткой решительности из-за краха нормандского формата, визита Шойгу и Лаврова в Париж, визита директора ЦРУ в Москву и так далее.

Но всякие объяснения рассыпались перед очевидной несообразностью повода и деяния. США, Китай и Индия испытали аналогичные системы противоспутникового оружия более десяти лет назад (СССР сбивал спутники с середины 60-х до 1982 года). Все они выбрали в качестве целей объекты на гораздо более низких орбитах, осколки от них в достаточно короткие сроки сгорели в атмосфере Земли. Но главное,

никто не разрушал спутники выше орбиты постоянно обитаемой международной станции: это чревато прохождением облака осколков после взрыва через орбиты, использующиеся для пилотируемых космических полетов. Мы первые, увы.

Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров (на экране монитора слева направо) во время сеанса связи с орбитальной международной космической станцией. Кадр РИА Новости

Испытания китайского оружия против спутников в 2007 году привело к появлению очень большого количества осколков, и критика по всему миру была очень громкой. Об опасности образования новых облаков мусора на орбите в результате подобных испытаний говорил тогда Николай Иванов, главный баллистик нашего ЦУП.

Дело в том, что космический мусор плодится с такой скоростью, что в ближайшие годы встанет вопрос безопасности всей навигации. Может наступить момент, когда всякий запуск на орбиту приведет к столкновению с мусором.

Поэтому проблема нашего Минобороны не в доказательстве права на испытания. Все интересующиеся космосом люди знают, что объем военных программ США в космосе фантастический. Мы никогда не сможем их догнать, и все предложения РФ о введении каких-то ограничений на будущее размещение вооружений на орбите Земли кажутся им просьбами нищего.

Но почему надо было выбрать для испытаний спутник выше орбиты МКС и в непосредственной близости к станции? Нет необходимости проверять в реальности параметры полета и перехвата противоракеты именно на заявленной в проекте высоте, если она связана с созданием опасности для МКС. Есть математические методы расчета.

Существует и версия, что НАСА объявило тревогу на МКС ради громкого заявления, а опасности не было. Это предположение будет доказано или опровергнуто экспертами в самое ближайшее время: американцы начали уже вносить все данные о вновь созданных осколках на орбите в специальные каталоги.

Открытые, между прочим.

При создании этой статьи мы исходили из официальной позиции Министерства обороны и открытых данных НАСА. Вновь сложилась ситуация, когда запрет на подобные публикации подрывается открытой информацией американских партнеров Роскосмоса по МКС. Видимо, для того, чтобы в будущем никто не смог написать хотя бы слова «противоспутниковое оружие», наше Министерство обороны РФ отнесло все, что не относится к военной тайне, — ни много, ни мало 813 пунктов, — к разряду тайны служебной. Приказ директора ФСБ Бортникова от 28.09.2021 № 379, засекретивший почти все, касающееся силовиков, видимо, понравился и развился до тотального запрета.

Так или иначе, благодаря реакции партнеров в НАСА испытание нашего противоспутникового оружия в рое обломков попало на первые страницы всех мировых СМИ. Не переименовали ли недавно доставленный к МКС модуль «Наука» в «Воронеж»?

Мы попросили прокомментировать ситуацию одного из наиболее опытных и заслуженных космонавтов России.

Анонимно

Российский космонавт

— По сообщениям НАСА, на пересечении орбит МКС и разрушившегося спутника «Космос-1408» возникло облако осколков, с которым станция опасно сближается каждый виток, то есть с шагом 90 минут. Насколько это опасно для самих космонавтов и важных узлов МКС?

— На этот момент ситуация специалистами Роскосмоса по степени опасности для экипажа оценивается как невысокая. На станции есть специальная программа увода от вероятного столкновения с космическим мусором. Ведь обломков космического мусора вокруг Земли уже более 30 000. Например, отработавшие ступени ракет, выводящие спутники на высокие орбиты, постоянно находятся в процессе снижения, пока не сгорят в атмосфере. Программа увода МКС от столкновения с космическим мусором инициируется с Земли и работает автоматически. Как правило, на подъем орбиты, чтобы развести объекты по высоте. Иногда программа работала даже ночью во время сна.

Наземные станции слежения прогнозируют траектории движения мусора по направлению и высоте, оценивая уровень опасности для МКС в трех зонах. Условно говоря, зеленая, желтая, красная. Случалось, что для запуска программы по разным причинам не было времени либо опасность столкновения оценивалась как высокая. Тогда экипаж закрывает люки модулей, изолируя их на случай пробоины, и уходит в корабли.

В любом случае у экипажа всегда есть время на закрытие люков модулей и занятие мест в корабле. В суматохе и панике эта операция не делается. Если рассматривать заявление НАСА как истинное, там создалась именно такая ситуация.

У Центра управления не было времени на анализ, принятие решения и запуск программы по уводу. Событие развивалось очень быстро. К тому же образовалось облако осколков (около 1,5 тысячи).

— Можно ли исключить остальные версии, вплоть до маргинальных: удар метеорита по спутнику «Космос-1408», взрыв остатков топлива в его баках?

— Вы забыли еще об инопланетянах. Траектории движения крупных метеоритов прогнозируются задолго до опасного сближения с Землей. Наземные станции сближения видят и совсем небольшие объекты, оценивая вероятность столкновения с МКС.

Объектов космического мусора выше орбиты МКС очень много. Они постоянно снижаются под влиянием гравитации и давления солнечного света. Сама МКС теряет в сутки около 200 м высоты из-за этих факторов. По этой причине и проводят периодически коррекции орбиты на подъем.

— Сколько такое облако может висеть на пути МКС?

— От нескольких месяцев до нескольких лет, если мы говорим о полном его сгорании в атмосфере. В зависимости от размеров, траектории движения и скорости осколков, конечно. Гипотетически,

даже находясь по высоте ниже МКС, облако может создавать угрозу для стартующих и возвращающихся экипажей на пилотируемых кораблях. Вероятность, честно говоря, мизерная, но она есть.

— На вашей памяти спутники сами взрывались?

— В апреле 2015 года наш грузовой «Прогресс» ушел в закрутку и взорвался сразу после выведения на опорную орбиту. Это высота около 200 км, и осколки довольно быстро затормозились и сгорели в атмосфере.

Если исходить из заявления Минобороны России, то оно утверждение НАСА подтвердило. Значит, однозначно риски для экипажа МКС созданы рукотворно. Надеюсь, что наши специалисты знают конструкцию уничтоженного спутника, количество тяжелых и прочных фрагментов, которые могут быть опасны для МКС при столкновении и могут спрогнозировать траектории их движения заранее. С очень мелкими объектами ситуация сложнее.

На самом деле ситуация серьезная.

Сегодня она оценивается как неопасная, но со временем траектории движения обломков спутника начнут меняться, и те, которые оказались выше МКС, начнут снижаться и пересекаться с орбитой станции.

Вероятность столкновения могут оценить уже как высокую. Все это теперь должны отслеживать наземные службы обеих стран. Это головная боль для них.

— Должно ли Министерство обороны согласовывать вероятные последствия испытаний противоспутникового оружия с Роскосмосом, отвечающим за безопасность МКС и вообще гражданской космонавтики?

— Естественно, такие вещи должны координироваться. Сложно представить ситуацию, когда такие рискованные шаги делают без предупреждения. Это значит, в системе взаимодействия есть эффект Даннинга-Крюгера: «Метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях».

Валерий Ширяев

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