 

Мнение: Слухи сегодняшнего дня.

17.11.2021, 23:18, Разное
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⚠️Инсайд: с украинской стороны сообщают что в ближайшие недели может начаться операция под кодовым названием “Прокруст”. Цель -отсечение Донецка от границы с РФ и полны захват южной части ДНР.

Мда…!
Даже нечего сказать, сцуко, надоели уже эти гребанные оракулы.
За это время, с окончания Дебальцевских событий, чего только не виделось разного рода индивидам, одни кричали что Киев нападет из-за угла пятиэтажки, которая левая справа, и сделает это неизменно на Ивана-купала, вторые говорили нет, не так, нападут из кустов бузины на полнолуние, третьи вообще…, пили пиво в ожидании легкого морского бриза, отдыхая в это время на берегу Черного моря и им было на всё это глубоко наплевать.
Они просто всё это время зарабатывали на всём этом большое бабло, без разбора и стыда, грабя этот многострадальный народ, превратив эту территорию в некое гетто и свою вотчину.

Дальше будет говорить человек, имя которого мне к сожалению неведомо, но он говорит от души, так, как видитсся ему из его окна.

7 лет минским соглашениям. Дата знаковая.

Очень хорошо помню это время 7 лет назад.

Конкретно мы изначально были далеко не наивные романтики, которые надеялись, что нынешний истеблишмент РФ подарит нам СССР-2.0, Прекрасную Россию Будущего, «левый разворот», «революцию сверху», Новороссию…

Нет.

Но мы надеялись на то, что истеблишмент РФ будет мыслить в критериях интересов хотя бы национально-буржуазного государства. Мыслить долгосрочными интересами РФ.

Ведь уже тогда было очевидно, что если не решить вопрос нацистской Украины тогда радикально и конкретно, не поддержать восстание в Новороссии, не присоединить эту территорию к себе, то мы получим на годы хронический очаг напряженности, прямого военного и экономического вреда и урона самой РФ (про наши судьбы я скромно умолчу, речь не про них). Мы получим проблему, которая годами будет вредить России, а потом ЕЕ ВСЕ РАВНО придется решать строго военными методами, но не тогда, когда выгодно нам, а тогда, когда так решит противник.

Об этом говорили, шептали, кричали, били в набат все вменяемые люди. Без толку.

Т.е. решение вопроса нацистской Украины тогда было в интересах РФ даже просто как капиталистического государства.

Но даже в этой мелочи мы ошибались. Увы.

Очень хорошо помню реакцию на «минские» потенциальных членов одесского подполья, которые были за миллиметр от того, чтобы переступить черту и сделать шаг к вооруженному сопротивлению.

Да. Это был второй по силе деморализующий удар для населения Новороссии. Первый был после признания истеблишментом РФ результатов выборов 25.05.14 и Порошенко – президентом Украины.

Но именно «минские соглашения» – первые, а особенно вторые, жирно перечеркнули надежды на освобождения огромного количества русских/украинских/советских лоялистов и юнионистов к России, проживающих на территории бывшей Украины. И дали им понять, что помощь не придет и ждать ее неоткуда. Но даже после этого многие из них не сдавались. А продолжали борьбу. Мы в том числе.

И ставка на «минские» истеблишментом РФ актуальна до сих пор . Как и их оценка как торжества российской дипломатии.
«Минские» не надо читать между строк. «Минские» надо читать как есть, as is, прямым текстом. И понимать надо строго буквально.

В этот день 5.09 было сказано очень много. И я даже опоздал с написанием текста к дате.
Но поэтому постараюсь подытожить.

Первое, записи Медведчука нам крайне ярко и выпукло доказывают, не оставляя поводов для сомнений, что прообраз «минских» это не сентябрь, а май/июнь 2014.
Т.е. «Минск» писался уже тогда, когда еще стоял твердыней Славянск, шли бои, жгли людей в Одессе, расстреливали в Мариуполе, утюжили ДНР и ЛНР артой, перемалывая гражданских женщин, детей, стариков в кровавую кашу. Решение тогда уже было принято, искались лишь механизмы реализации.
Так что у нас не было шансов его избежать. Совсем.
Это последовательная и продуманная позиция, спущенная сверху и поставившая всех воюющих с нашей стороны перед фактом.

Второе, и самый главный урок «минских» для меня лично – это дополнительное переосмысление вот этой фразы классика:

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.»

Да что уж там:
Полякам простили Тешин.
Чехам простили работу на Вермахт до 9 мая 1945 года.
Венграм, словакам, румынам и прочим болгарам простили прямое участие в военных действиях против СССР.
Немцам простили вообще всё.
Англосаксам простили рождение и поддержку Гитлера в 30-х.
Испанцам, итальянцам, французам, голландцам, датчанам, финнам простили то, что они по большей части воевали на стороне Гитлера.
Прибалтам простили “лесных братьев”.
Простили бандеровцев и позволили им в полной мере возродиться до той степени что они начали безнаказанно убивать людей в Донбассе.
Простили молдаванам Бендеры.
Простили грузинам Цхинвал…

И всё забыли.

Кстати, англосаксы и евреи ничего не забыли и никого не простили.

Прощения бандеровского быдла за уничтожение и разрушение Донбасса быть не должно.

Весь этот нацистский сброд должен понести такие потери и наказание, чтобы даже праправнуки Порошенко, Турчинов, Яценюка, Зеленского и остальных более мелких бандеровских свиней – содрогались при упоминании Донбасса. Они должны через боль навсегда понять что нельзя русских трогать своими грязными копытами.

Хватит прощать врагов. Эта политика не прибавляет друзей и союзников, она деструктивна и разлагает общество внутри самой России.
Ну не было в Древней Руси такого понятия как политика и дипломатия, верней эти два слова имели тогда свою интерпретацию, и они трактовались своеобразно, зачастую Чистым полем…
Именно в Чистом поле решались все вопросы, кто прав, а кто виноват!

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Источник: Достало



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