 

Полиция Казахстана заявила об отказе россиянина от слов о 20-летнем рабстве

17.11.2021, 23:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГражданин РФ Алексей Котов, заявивший, что его 20 лет удерживали в рабстве в Казахстане, отказался от своих слов, информирует полиция Казахстана.

В сообщении полиции говорится, что Котова допросили «в присутствии сотрудников российского консульства». Во время допроса он «показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно». Как информирует со ссылкой на слова Котова полиция Казахстана, житель России «пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства», передает РИА «Новости».

В сообщении сказано, что от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства Котов «отказался». Гражданин РФ «пояснил, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой». При этом в связи с видеообращением открыто уголовное дело, «осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой в Шетском районе установлены крестьянское хозяйство, его владелец и сам Котов».

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что Котов прибыл из Карагандинской области в российское посольство в Нур-Султане, «решается вопрос с оформлением документов для выезда». «Думаю, что в скором времени встретим его на родной земле», – приводит слова Бабуркина ТАСС.

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, на котором Котов сообщил, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области и что его 20 лет держат в неволе на зимовке в Карагандинской области. Он обратился к родителям с просьбой помочь «выбраться из Казахстана». Россиянин уже созвонился с родными.



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