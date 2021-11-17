 

Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян

17.11.2021, 23:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ расследовании признанных в РФ иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера.

Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».

15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского. 

23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).

Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.

Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.



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