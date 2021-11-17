 

Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа

17.11.2021, 23:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКиев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский сообщил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой».



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