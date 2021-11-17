 

Euronews – Greenpeace хочет остановить отправку французского ядерного топлива на переработку в Россию

17.11.2021, 23:06, Новости дня
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Активисты Гринписа протестуют против отправки французского ядерного топлива на переработку в Россию. По официальным данным, такое топливо после обогащения может использовать каждый пятый реактор мира. Однако в Гринписе заявляют, что при этом около половины от первоначального объёма всё равно будут составлять отходы, поэтому необходимо добиваться запрета подобных сделок Росатома, пишет Euronews.

Под лозунгом «Сибирь — не помойка!» активисты Гринписа пытаются остановить отправку французских ядерных отходов в Россию. По их словам, с начала года уже вывезено 400 тонн и ещё десятки контейнеров сейчас находятся в пути.

Контракт заключён с французской компанией Orano. Формально ввоз в Россию ядерных отходов запрещён — в Росатоме утверждают, что полученные из Франции материалы будут использованы как сырьё для переработки, обогащения и превращения в новые топливные элементы.

По данным той же Orano, такое топливо может использовать почти каждый пятый реактор мира. В Гринписе заявляют, что даже если это так, то от этого процесса «всё равно останутся отходы» — около половины первоначального объёма.

Экоактивисты воспользовались случаем и для критики французского руководства. Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявил, что страна возобновит строительство АЭС, чтобы достичь целей углеродной нейтральности к середине века. В Гринписе уверены, что замена парниковых газов на радиоактивные отходы не поможет экологии.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года. 



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