 

“Королева и принцесса гламура”. Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях

17.11.2021, 22:58, Новости дня
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“Поднимаемся”, – подписала видео Кроуфорд.

За сутки ее пост набрал больше 133 тыс. лайков и свыше 1,7 тыс. комментариев.

“Очаровательно! Девушки, вы – как сестры”, – прокомментировала nourish_nutrition.

“Близняшки”, – написал rickquezada.

“Королева и принцесса гламура и красоты”, – считает womenfitnesscelebrities.

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A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford)

Контекст:

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был голливудский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. У пары, помимо дочери, есть сын Пресли.

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме “Города-побратимы”. В 10-м сезоне популярного телесериала “Американская история ужасов” Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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