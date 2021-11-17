 

Кличко заявил, что проезд в транспорте в Киеве не подорожает до конца отопительного сезона

17.11.2021, 22:58, Новости дня
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“Я понимаю, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесен он пока только на обсуждение. Это проект, а не принятое решение. Как менеджер я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город, – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева у меня четкая позиция: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет”, – подчеркнул Кличко.

Он пояснил, что коммунальные предприятия поднимают вопрос о пересмотре тарифов из-за повышения себестоимости энергоносителей.

“Коммунальные предприятия “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс” обратились в КГГА, потому что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости. Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа”, – отметил мэр Киева.

По его словам, городские власти смогут и дальше дотировать коммунальный транспорт, если правительство компенсирует разницу в тарифах на горячую воду и отопление.

“Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд грн. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в несколько раз ниже их себестоимости. Только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. То есть мы поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации”, – подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3087594218125777

Контекст:

С 14 июля 2018 года в Киеве действуют тарифы, согласно которым проезд практически во всех видах общественного транспорта (городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро) стоит 8 грн. Стоимость проезда в метро варьируется от 6,5 до 8 грн при использовании многоразовой пластиковой карты Kyiv Smart Card. 

16 ноября 2021-го заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник сообщил, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет составлять 20 грн при покупке разового билета, а в случае использования “Карты киевлянина” – 12 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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