Зеленский и глава Еврокомиссии назвали “гибридной атакой” ситуацию на границе Беларуси

“Стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия”, – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал фон дер Ляйен о предпринимаемых Украиной шагах по усилению безопасности на границе с Беларусью.

В частности, обсуждались “пути расширения сотрудничества между Украиной и ЕС в миграционной сфере и возможности привлечения помощи Евросоюза для обустройства украинско-белорусской границы”.

Кроме того, Зеленский ознакомил главу Еврокомиссии с ситуацией возле границы Украины в связи с передвижением войск РФ, а также об усилиях Киева, направленных на мирное урегулирование.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста “Брузги – Кузница” произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

17 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз за три дня. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси.

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