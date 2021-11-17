 

В Украине больше 2 тыс. вакцинированных от COVID-19 детей, сообщений об осложнениях не было – Лапий

17.11.2021, 22:58, Новости дня
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“Пока что вакцинированных детей в Украине чуть больше 2 тыс., и сообщений об осложнениях не было. Я хочу напомнить, что сообщать о неблагоприятных событиях после иммунизации могут не только медицинские работники, но и пациенты. На сайте государственного экспертного центра Минздрава есть специальный раздел, в который могут поступать сообщения от пациентов или их представителей”, – сказал Лапий.

Он отметил, что подобная система работает не только в Украине.

“Эта информация тщательно анализируется, принимается во внимание, проверяется во избежание фейковых сообщений. Такая система работает и в других странах: сообщения передают и медицинские работники, и пациенты”, – уточнил Лапий.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране по состоянию на 17 ноября сделано более 21 млн прививок. Вакцинированы 12,4 млн человек, из них получили первую дозу 12,4 млн, завершили вакцинацию (получили две дозы) 9 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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