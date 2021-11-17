«Зарплата для москвичей, не для мигрантов»

Собянин высказался за сокращение доли иммигрантов на стройках в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на стройках домов для программы реновации в столице должно быть сокращено. Слова градоначальника передает РИА Новости.

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день.

Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить», — сказал Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице.

По мнению Собянина, оплата работы строителей в размере 120-150 тысяч рублей — «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

Он добавил, что строители должны «активно работать», соблюдая санитарные требования, а возводимое жилье должно быть «более индустриальным».

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Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК заявлял, что власти столицы готовят план, который предусматривает полный отказ от использования труда мигрантов на стройках города.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что все трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить, в частности, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

В октябре прошлого года Собянин заявлял, что в столице на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер число трудовых мигрантов сократилось примерно на 40%. Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), около 40% компаний, которые привыкли нанимать на работу мигрантов, испытывали недостаток в рабочей силе.

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