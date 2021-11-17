Анастасия Шубская эффектно отпраздновала день рождения: “Спасибо всем!”

Популярная актриса и модель Анастасия Шубская разместила на личной странице в Instagram фотоколлаж, демонстрирующий эффектное празднование её дня рождения. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

На заглавном фото коллажа Анастасия Шубская позирует в стенах впечатляющего вестибюля развлекательного заведения, в котором, по всей видимости, она и отметила свой праздник. Снимок демонстрирует красавицу, одетую в яркое атласное легкое платье лилового цвета на бретельках. Особой деталью кроя наряда стал очень высокий разрез юбки, открывающий взору зрителя длинную стройную ножку модели, которую последняя кокетливо выставила слегка вперед. Еще в подборку вошло изображение с именинницей, окруженной родными и близкими, принимавшими участие в торжественном мероприятии, а также весьма эффектный фотоснимок, на котором хозяйка аккаунта расположилась рядом с небольшим столиком с огромным букетом подаренных “новорожденной” прекрасных алых роз. Фотографии красотка сопроводила краткой тирадой, в которой поблагодарила поздравивших её гостей праздника, а также выразила сожаление по поводу вынужденного отсутствия на мероприятии её мужа, знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. “Спасибо всем за поздравления, пожелания и добрые слова! Мне очень приятно!” – резюмировала звезда.

Многочисленные поклонники Анастасии Шубской, со своей стороны, также поздравили любимицу с памятной датой, традиционно отметив красоту модели восторженными комплиментами и “влюбленными” эмодзи. За первые пару часов после опубликования пост набрал более 20 тысяч “лайков”.