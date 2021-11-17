 

Эрдоган сфотографировался у «карты тюркского мира» с регионами России

17.11.2021, 22:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «карту тюркского мира», в который вошли регионы РФ от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

Момент передачи карты запечатлен на фото, которое было опубликовано в Twitter партии националистического движения Турции (МНР).

В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.

На прошлой неделе Эрдоган провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».



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