Земан выразил готовность покинуть госпиталь и вернуться к работе

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что в ближайшие дни, вероятно, покинет Центральный военный госпиталь в Праге и вернется к работе.

Земан рассказал, что его «лечение проходит успешно». Президент Чехии заверил, что «чувствует себя хорошо и готов покинуть» госпиталь, «вернуться домой и к полноценной работе». «Думаю, что это произойдет уже в течение ближайших дней», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

4 ноября 77-летний Земан был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату Центрального военного госпиталя в Праге. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.