 

Земан выразил готовность покинуть госпиталь и вернуться к работе

17.11.2021, 22:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Чехии Милош Земан сообщил, что в ближайшие дни, вероятно, покинет Центральный военный госпиталь в Праге и вернется к работе.

Земан рассказал, что его «лечение проходит успешно». Президент Чехии заверил, что «чувствует себя хорошо и готов покинуть» госпиталь, «вернуться домой и к полноценной работе». «Думаю, что это произойдет уже в течение ближайших дней», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

4 ноября 77-летний Земан был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату Центрального военного госпиталя в Праге. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / NYT назвал возможных фигурантов санкционного списка ЕС по делу Навального

26.08 / Западные СМИ впечатлила беспилотная «Армата»

19.10 / Азербайджан обвинил Армению в попытке атаковать стратегический нефтепровод

22.03 / Зеленский пообещал за три года создать в Украине прозрачную и эффективную судебную систему

21.10 / “Подтягивайте свои шкрябки”. Автор хита “Гуси” Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию

07.07 / Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России

21.05 / В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад»

07.02 / Бренд Dartz модернизировал внедорожник Prombron Black Alligator MMXX

21.12 / Удлиненная версия Hyundai Tucson выйдет в 2021 году

19.09 / Ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика