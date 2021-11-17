Эксперт назвал различия в наказаниях за фейки о COVID-19 в РФ и Греции

«Власти Греции демонстрируют серьезный подход к сохранению общественного порядка и безопасной онлайн-среды в непростых условиях пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Малькевич, комментируя решение греческого парламента ввести уголовное наказание за распространение дезинформации о коронавирусе. По его словам, РФ выбрала другой вид наказания за это правонарушение.

«Законы о борьбе с фейками важны как никогда – мы это видим на примере нашей страны. Судя по всему, рост количества фейков в этом году составит 120-130 процентов относительно прошлого года. Фейки на глобальном, международном уровне – главная из цифровых угроз для гражданского общества. Опасность «инфодемии» в том, что она приводит к панике и мешает распространению социально-значимой информации, а в условиях эпидемии властям важно уметь быстро и жестко пресекать поток недостоверных сведений», – сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Решение Греции демонстрирует серьезный подход политиков этой страны к сохранению общественного порядка в нынешних непростых условиях. Наше законодательство по противодействию дезинформации было усовершенствовано еще в начале пандемии. Другое дело, что мы предлагаем иную схему работы: наказывать не уголовно, а рублем, то есть выписывать многомиллионные штрафы, чтобы отбить охоту врать», – сказал Малькевич.

Теперь, по его мнению, властям нужно научиться еще более оперативно реагировать на фейки. «Когда происходит очередное экстремальное событие, зачастую чиновники не знают, как грамотно обнародовать объективную информацию и как при этом учесть психологию пользователей соцсетей», – отметил собеседник.

С другой стороны, говорит он, в РФ с этим частично помогают справиться кибер-волонтеры, способные выявить явную выдумку и уведомить об этом Роскомнадзор, чтобы тот принял меры. «Эффективность борьбы зависит и от объединения усилий властей и онлайн-платформ. Примером такого взаимодействия может служить недавний российский меморандум о взаимодействии в системной борьбе с фейками, подписанный крупнейшими ИТ-компании и СМИ в октябре. Этот меморандум позволит выработать единые правила верификации и маркировки недостоверной информации, а также формировать лучшие практики проверки достоверности публикаций», – сказал Малькевич.

Напомним, на прошлой неделе парламент Греции решил ввести уголовное наказание за распространение фейков о коронавирусе, сообщили РИА Новости. За ложные сообщения, которые могут «вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению» предусматривается тюремный срок – не менее трех месяцев.

Замруководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви считает, что РФ стала уже «одной из стран-пионеров в развитии подобного законодательства, и остальные государства с огромным интересом смотрят на наш опыт». «Рано или поздно они пойдут по этому пути, вводя санкции за распространение общественно опасных фейков. Это нормальная реакция страны – защитить общество от того, что ему может навредить», – сообщил эксперт.

«Пандемия показала, что надо юридически наказывать за фейки. Вступление в силу российского закона об ответственности за распространение недостоверных данных о ковиде довольно сильно повлияло и на людей, и интернет-площадки. Все стали более ответственно относиться к контенту, который они распространяют», – сказал эксперт.

Федеральные власти, по мнению Ви, также научились справляться с волнами фейков, которые поднимаются после резонансных событий. «Если раньше дезинформация часто возникала после какого-либо чрезвычайного происшествия, – например, взрыва, – то в эпоху пандемии к ним добавились подозрительные «ковидные истории». Но и с этим у нас теперь тоже достаточно успешно борются», – считает собеседник.